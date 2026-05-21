Samsunspor, Galatasaray'dan istiyor!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için farklı mevkilerde takviye planladığı öğrenildi.
Savunma hattında yaşanan ayrılıkların ardından stoper arayışına giren Samsunspor'un, Galatasaray forması giyen Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile ilgilendiği iddia edildi.
Yönetimin deneyimli oyuncuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.
KAZIMCAN DA GÜNDEMDE
Kırmızı-beyazlıların sol bek bölgesi için ise Kazımcan Karataş ismini gündemine aldığı belirtildi. Genç oyuncunun transfer ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.
AYRILIKLAR SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Samsunspor'da Satka'nın yanı sıra Zeki Yavru, Soner Gönül ve Olivier Ntcham ile yolların ayrılması sonrası yönetimin birçok bölge için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. [Samsun Gazetesi]
