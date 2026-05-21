21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Samsunspor, Galatasaray'dan istiyor!

Samsunspor'un, yeni sezon transfer planlamasında Galatasaraylı Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı gündemine aldığı iddia edildi.

calendar 21 Mayıs 2026 12:24
Fotoğraf: AA
Samsunspor, Galatasaray'dan istiyor!
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için farklı mevkilerde takviye planladığı öğrenildi.

Savunma hattında yaşanan ayrılıkların ardından stoper arayışına giren Samsunspor'un, Galatasaray forması giyen Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile ilgilendiği iddia edildi.

Yönetimin deneyimli oyuncuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.

KAZIMCAN DA GÜNDEMDE

Kırmızı-beyazlıların sol bek bölgesi için ise Kazımcan Karataş ismini gündemine aldığı belirtildi. Genç oyuncunun transfer ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.

AYRILIKLAR SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Samsunspor'da Satka'nın yanı sıra Zeki Yavru, Soner Gönül ve Olivier Ntcham ile yolların ayrılması sonrası yönetimin birçok bölge için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. [Samsun Gazetesi]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
