21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Kocaelispor'da vedalar başlayacak

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu ilk 10 hedefi doğrultusunda başarıyla tamamlayan Kocaelispor'da gözler tamamen iç transfere çevrildi.

calendar 21 Mayıs 2026 12:42
Kocaelispor'da, 30 Haziran 2026 itibarıyla takımın iskeletini oluşturan 10 kritik ismin sözleşmesi sona eriyor.

Gelecek sezon gözünü daha yüksek sıralara diken yönetim ve teknik heyet, mevcut kadrodaki 16 oyuncunun sözleşmesi devam ederken, mukavelesi biten isimlerin geleceğini şekillendirmek için erken mesaiye başladı.

TRANSFER KOMİTESİ VE SELÇUK İNAN'DAN YOĞUN MESAİ

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen yeşil-siyahlı kulübün transfer komitesi, teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda kritik kararlar almaya hazırlanıyor. Takımda kiralık olarak forma giyen ve performansıyla geçer not alan oyuncuların yanı sıra, deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci ve sağ bek Ahmet Oğuz gibi tecrübeli isimlerin kalıp kalmayacağı bu rapora göre netleşecek. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Sağat ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Kocaelispor'da, Polonyalı orta saha Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunun ise kullanılmaması bekleniyor.

İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARIN TAM LİSTESİ

Kocaelispor'da kısa vadeli anlaşma yapılan, kiralık sözleşmesi dolan veya durumu güncellenen ve 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak oyuncuların listesi netleşti. Yeşil-siyahlı yönetim, listedeki isimlerle bütçe ve teknik heyetin talepleri doğrultusunda masaya oturacak. Kulübün güncel iç transfer tablosunda sözleşmesi sona eren oyuncular şunlar: Ahmet Oğuz, Ahmet Sağat (Sözleşmesi feshedildi), Botond Balogh, Can Keleş, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Hrvoje Smolcic, Show, Serdar Dursun ve sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Karol Linetty. Bu oyuncular ile ilgili karar kongre sonrası verilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
