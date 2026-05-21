Kocaelispor'da vedalar başlayacak

Kocaelispor'da, 30 Haziran 2026 itibarıyla takımın iskeletini oluşturan 10 kritik ismin sözleşmesi sona eriyor.



Gelecek sezon gözünü daha yüksek sıralara diken yönetim ve teknik heyet, mevcut kadrodaki 16 oyuncunun sözleşmesi devam ederken, mukavelesi biten isimlerin geleceğini şekillendirmek için erken mesaiye başladı.



TRANSFER KOMİTESİ VE SELÇUK İNAN'DAN YOĞUN MESAİ



Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen yeşil-siyahlı kulübün transfer komitesi, teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda kritik kararlar almaya hazırlanıyor. Takımda kiralık olarak forma giyen ve performansıyla geçer not alan oyuncuların yanı sıra, deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci ve sağ bek Ahmet Oğuz gibi tecrübeli isimlerin kalıp kalmayacağı bu rapora göre netleşecek. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Sağat ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Kocaelispor'da, Polonyalı orta saha Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunun ise kullanılmaması bekleniyor.



İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARIN TAM LİSTESİ



Kocaelispor'da kısa vadeli anlaşma yapılan, kiralık sözleşmesi dolan veya durumu güncellenen ve 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak oyuncuların listesi netleşti. Yeşil-siyahlı yönetim, listedeki isimlerle bütçe ve teknik heyetin talepleri doğrultusunda masaya oturacak. Kulübün güncel iç transfer tablosunda sözleşmesi sona eren oyuncular şunlar: Ahmet Oğuz, Ahmet Sağat (Sözleşmesi feshedildi), Botond Balogh, Can Keleş, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Hrvoje Smolcic, Show, Serdar Dursun ve sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Karol Linetty. Bu oyuncular ile ilgili karar kongre sonrası verilecek.



