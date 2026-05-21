25 Mayıs ve bayramda borsa açık mı?

Halka arz kovalayan, tavan serisi bekleyen ve tatil harçlığını borsadan çıkarmak isteyen milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen gong pazartesi sabahı çalacak mı?

Kısa, net ve ekran başındaki heyecanınızı dindirecek o resmi gerçek: Evet, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul (BİST) AÇIKTIR ve tam gün kesintisiz mesai yapacaktır!

Birçok yatırımcı, memurlara verilmesi beklenen 9 günlük idari izin nedeniyle borsanın da kapanacağını düşünerek büyük bir yanılgıya düşüyor. Ancak Borsa İstanbul, kamu kurumu statüsünde bir devlet dairesi değil, özel finansal kanunlara tabi bir platformdur. 25 Mayıs tarihi resmi bir bayram günü olmadığı için, pazartesi sabahı saat 09.40'ta emir toplama başlayacak ve saat 10.00 itibarıyla canlı piyasa tam gaz işlemeye devam edecektir.

İşin asıl fırtına koparan ve ekranların kapanacağı kısmı ise Kurban Bayramı'nın resmi olarak başladığı anlara denk geliyor. İşte yatırımcıyı bağlayan o sarsıcı tatil takvimi:

26 Mayıs Salı (Arefe Günü): Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul sadece sabah seansında (yarım gün) açık olacaktır. İşlemler genellikle saat 12.30 - 12.40 sularında sona erer. Öğleden sonra piyasa tamamen kapanır!

27-28-29-30 Mayıs (Kurban Bayramı): Bayramın 1., 2., 3. ve 4. günleri ulusal resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul tamamen kapalıdır. Bu günlerde hiçbir alım-satım işlemi yapılamaz, girilen emirler ancak tatil dönüşü (1 Haziran Pazartesi) piyasaya iletilir.

Borsa yatırımcısının bayram öncesi en çok dikkat etmesi gereken hayati konu T+2 Takas kuralıdır! Tatil nedeniyle paranın hesaba geçme süresi devasa bir şekilde uzayacaktır.

Eğer bayramda nakde ihtiyacınız varsa ve hisse satışı yapacaksanız şu sarsıcı tabloyu mutlaka aklınızda bulundurun:

22 Mayıs Cuma günü sattığınız hissenin parası, 26 Mayıs Salı (Arefe) günü yarım gün içinde hesabınıza geçer ve çekilebilir.

25 Mayıs Pazartesi günü sattığınız hissenin parası ise T+2 kuralı ve araya giren uzun bayram tatili nedeniyle ancak bayram bitiminde, yani 1 Haziran Pazartesi günü nakit olarak çekilebilir!