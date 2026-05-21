 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

EuroLeague'de Final Four heyecanı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşılaşacak.

calendar 21 Mayıs 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de Final Four heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


EuroLeague Final Four heyecanı cuma günü başlayacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

S SPORT YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!



3 takım toplam 16 şampiyonluk elde etti

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı.

Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.

Fenerbahçe, Olympiakos ile 37. kez karşılaşacak

Dörtlü finalin ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip olacak.

İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

Fenerbahçe ile Olympiakos, dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

Valencia Basket ile Real Madrid'in 17. randevusu

Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague'de 17. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında yapılan 16 karşılaşmanın 10'unu eflatun-beyazlılar kazandı. Valencia ise 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dörtlü final heyecanı, 3. kez Atina'da yaşanacak

Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Atina, dörtlü finale 1993 ve 2007 yıllarında ev sahipliği yaptı. 1993'te Fransa ekibi Limoges şampiyonluğa ulaşırken, 2007'de ise Panathinaikos kupayı müzesine götürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.