Ben Simmons, NBA dışında şampiyonluk kazandı

Eski NBA All-Star oyuncusu Ben Simmons, bu kez basketbol dışında bir başarıyla gündeme geldi.



Simmons'ın sahibi olduğu profesyonel balıkçılık takımı South Florida Sails, Sport Fishing Championship kapsamında düzenlenen Walker's Cay Open Cup organizasyonunda şampiyon oldu.



Simmons, Sport Fishing Championship'te mücadele eden South Florida Sails takımının çoğunluk hissedarı ve ana yöneticisi konumunda bulunuyor.



2021 yılında kurulan Sport Fishing Championship organizasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinden toplam 16 profesyonel balıkçılık kulübünü bünyesinde barındırıyor.



Öte yandan Simmons henüz profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıklamış değil.



Geçtiğimiz aralık ayında Marc J. Spears'a konuşan yıldız oyuncu, NBA'e geri dönmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söylemişti.



"Bunun sadece bir takıma girmekle ilgili olduğuna inanmıyorum," diyen Simmons şu ifadeleri kullanmıştı:



"Şu anda oynasam bile NBA'de rahatlıkla yer bulabileceğimi düşünüyorum çünkü neler yapabileceğimi biliyorum. Ama oyuna verebileceğim her şeyi vermek istiyorum. Sadece sahada bulunmak adına bir kadro yeri işgal etmenin anlamı yok. Bence bu biraz bencilce olur. Bunu yapan oyuncular var ama işin doğası bu."



"Benim açımdan şu an savaşmak zorunda olmamam büyük bir şans. Ancak fiziksel olarak en üst seviyeme ulaşmak ve gerçekten rekabet edebilecek durumda olmak istiyorum. Aksi halde bunun benim için bir anlamı kalmaz."



Eski bir numaralı draft seçimi olan Simmons, NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla 18 maçta görev yaptı ve 2.9 sayı, 3.8 ribaund ile 3.1 asist ortalamaları üretti.



