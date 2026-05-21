21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da

İspanyol temsilcisi 40 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasında son dört takım arasına kaldı.

calendar 21 Mayıs 2026 13:50 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de sezonun sürpriz takımı İspanya ekibi Valencia, 40 yıllık tarihinde ilk kez bu organizasyonda dörtlü final oynayacak. Heyecan S Sport Plus'ta yaşanacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finale katılacak Valencia, oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

Avrupa Ligi'ne bir yıl aradan sonra dönen Valencia, normal sezonu 25 galibiyet, 13 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, play-off'ta ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşti.

Rakibine İspanya'daki iki maçı da kaybeden Valencia, 2-0 geriye düştüğü seriyi büyük bir sürprize imza atarak çevirmeyi başardı. Panathinaikos'u Yunanistan'da iki kez yenen, son maçı da İspanya'da kazanan Valencia, seriyi 3-2 galip bitirerek adını tarihinde ilk kez dörtlü final organizasyonuna yazdırdı.

Avrupa'da 4 kupası var

Valencia, kulübün 40 yıllık basketbol tarihinde 4 kez Avrupa Kupası elde etti.

Turuncu-siyahlı ekip 2003, 2010, 2014 ve 2019'da Avrupa Kupası organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

Montero sırtladı

Valancia'nın bu sezon en dikkati çeken ismi Dominik Cumhuriyeti'nden Jean Montero oldu.

İspanyol ekibinin 22 yaşındaki oyun kurucusu ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde 14,4 sayı ortalaması yakaladı. Montero'dan sonra 11,8 sayıyla Kameron Taylor, 11,3 sayıyla Brancou Badio ve 10,3 sayıyla Nathan Reuvers takımın diğer skorer isimleri olmayı başardı.

Kadro

Başantrenör Pedro Martinez yönetimindeki Valencia'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyun kurucu: Brancou Badio, Josep Puerto, Sergio De Larrea, Xabi Lopez Arostegui, Jean Montero, Omari Moore, Darius Thompson, Tomas Talcis, Isaac Nogues, Alex Blanco

Forvet: Kameron Taylor, Nathan Reuvers, Braxton Rey, Jorge Carot

Pivot: Jaime Pradilla, Neal Sako, Matthew Costello, Yankuba Sima.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
