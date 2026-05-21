Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü futbolcusu Victor Osimhen

Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı 2025-2026 Süper Lig sezonunda Victor Osimhen, 15 golle takımın en skorer ismi oldu.

21 Mayıs 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 77 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirdi.

Böylece üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı gollerle önemli rol oynadı.

İtalya'nın Napoli takımından 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

Osimhen'i bu alanda 14 gol atan Arjantinli Mauro Icardi ve 8 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz takip etti.

OSIMHEN GOL KRALLIĞINDA 4.SIRADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı.

Ligde toplamda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığında Trabzonsporlu Paul Onuachu (22), RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov (22) ve Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın (19) ardından Gaziantep FK oyuncusu Mohamed Bayo (15) ile dördüncü sırayı paylaştı.

21 GOL TÜRKLERDEN GELDİ

Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi.

Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan 1 kez ağları havalandırdı.

4 GOLÜ RAKİPLER KENDİ KALESİNE ATTI 

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın hanesine yazılan 77 golün 4'ünü rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü rakip oyuncu Fatih Kurucuk kaydetti.

Ligin 20. haftasında 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçında ilk golü Kayserisporlu futbolcu Aaron Opoku kendi kalesine attı.

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği 22. haftadaki müsabakada sarı-kırmızılı takımın beşinci golü Jerome Onguene'nin ayağından geldi.

Son olarak 27. haftada Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ın ikinci golünü İzmir temsilcisinin oyuncusu Allan kendi kalesine attı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ İKİ TAKIMINDAN BİRİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu.

Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı.

Galatasaray, ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takım ünvanını aldı.

PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçların gol atan futbolcular şunlar:

İsim Maç İlk 11 Gol
Victor Osimhen 22 19 15
Mauro Icardi 31 12 14
Barış Alper Yılmaz 30 27 8
Yunus Akgün 28 23 7
Leroy Sane 28 27 7
Gabriel Sara 27 21 5
Lucas Torreira 30 28 3
Eren Elmalı 25 16 3
Mario Lemina 27 19 2
İlkay Gündoğan 24 15 2
Wilfried Singo 19 11 2
Davinson Sanchez 30 29 1
Roland Sallai 30 26 1
Kaan Ayhan 19 2 1
Sacha Boey 11 6 1
Renato Nhaga 3 1 1
  
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
