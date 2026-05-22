Bilgi Üniversitesi kapandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Eğitim hayatlarının ortasında büyük bir belirsizlikle karşılaşan binlerce genç araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen resmi açıklama ne diyor, o devasa kampüslerin kapılarına gerçekten kilit vuruldu mu?

Kısa, net ve eğitim camiasında fırtınalar koparan o resmi gerçek: Evet, bugün (22 Mayıs 2026 Cuma) yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni resmen KALDIRILDI!

Resmi Gazete'de yer alan sarsıcı karara göre; kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince tamamen durduruldu ve üniversite fiilen kapatılmış oldu. Yıllardır on binlerce mezun veren ve halihazırda 20 bini aşkın öğrencisi bulunan dev eğitim kurumunda ders zili artık çalmayacak.

İşin asıl fırtına koparan ve binlerce aileyi endişeye sevk eden kısmı ise o öğrencilerin akıbeti! Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre, faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri asla mağdur edilmiyor ve doğrudan bir "Garantör Devlet Üniversitesi" çatısı altına alınıyor.

İşte Bilgi Üniversitesi öğrencilerini bağlayan o sarsıcı yol haritası:

Garantör Kurum Belli Oldu: Alınan kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatlarına devlet güvencesiyle Mimar Sinan Üniversitesi uhdesinde devam etmeleri kararlaştırıldı!

Eğitim Hakları Korunacak: Üniversitenin kapatılması nedeniyle hiçbir öğrencinin eğitim hakkı yanmayacak. Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapasitesinin yetersiz kalması durumunda YÖK devreye girerek öğrencileri diğer uygun devlet üniversitelerine (üçüncü üniversite formülüyle) yerleştirecek.

Ücretler ve Diplomalar: Öğrenciler, eğitim-öğretim ücreti esaslarına göre ödeme yapmaya devam edecekler. Tüzel kişiliğin sona erdiği tarihe kadar eğitimini tamamlayanlar Bilgi Üniversitesi diploması alırken, devrolunan öğrenciler devralan yükseköğretim kurumunun kurallarına tabi olacaklar.

Şimdi tüm gözler, YÖK'ten ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden gelecek o detaylı geçiş ve yerleştirme takvimine kilitlenmiş durumda!