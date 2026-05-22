Alvaro Arbeloa, ayrılığını açıkladı!

Real Madrid'de beklenen veda açıklandı. Xabi Alonso'nun ardından ocak ayında takımın başına geçen Alvaro Arbeloa, gelecek yıl İspanyol devinde olmayacağını açıkladı.



İspanyol teknik adam, "Gelecek yıl Real Madrid'de olmayacağım." dedi. Real Madrid'e kendisine sunduğu fırsat nedeniyle minnettar olduğunu dile getiren Arbeloa, "Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Oyuncular beni daha iyi bir insan yaptı, her günümden keyif almamı sağladılar. Kulübe bana verdiği fırsat için minnettarım. Sekiz yılın ardından geride birçok dost bırakarak minnettar bir şekilde ayrılıyorum. Umarım bir gün geri dönebilirim." dedi.



Real Madrid'de gelecek sezon takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesi bekleniyor.



İspanyol devinden ayrılacağını açıklayan Arbeloa, Mourinho ile ilgili, "Mourinho'nun harika bir teknik ekibi var, etrafı çok iyi insanlarla çevrili. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle birlikte gelecektir. Onunla birlikte olmamın hiçbir ihtimali yok. Son dört ayımı Real Madrid2i düşünerek geçirdim. Artık kendimi düşünme zamanı geldi. Bu adım attım. Yeni zorluklara hazır hissediyorum." diye konuştu.



