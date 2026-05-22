22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Alvaro Arbeloa, ayrılığını açıkladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıkladı. Real Madrid'in takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesi bekleniyor.

22 Mayıs 2026 12:11
Real Madrid'de beklenen veda açıklandı. Xabi Alonso'nun ardından ocak ayında takımın başına geçen Alvaro Arbeloa, gelecek yıl İspanyol devinde olmayacağını açıkladı.

İspanyol teknik adam, "Gelecek yıl Real Madrid'de olmayacağım." dedi. Real Madrid'e kendisine sunduğu fırsat nedeniyle minnettar olduğunu dile getiren Arbeloa, "Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Oyuncular beni daha iyi bir insan yaptı, her günümden keyif almamı sağladılar. Kulübe bana verdiği fırsat için minnettarım. Sekiz yılın ardından geride birçok dost bırakarak minnettar bir şekilde ayrılıyorum. Umarım bir gün geri dönebilirim." dedi.

Real Madrid'de gelecek sezon takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesi bekleniyor.

İspanyol devinden ayrılacağını açıklayan Arbeloa, Mourinho ile ilgili, "Mourinho'nun harika bir teknik ekibi var, etrafı çok iyi insanlarla çevrili. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle birlikte gelecektir. Onunla birlikte olmamın hiçbir ihtimali yok. Son dört ayımı Real Madrid2i düşünerek geçirdim. Artık kendimi düşünme zamanı geldi. Bu adım attım. Yeni zorluklara hazır hissediyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
