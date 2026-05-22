21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

calendar 21 Mayıs 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 04:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Kulüp Müsabakaları İçin Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı kulüpleri UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon FK oldu.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
