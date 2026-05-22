UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Kulüp Müsabakaları İçin Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden incelendi.



Yapılan incelemeler sonucunda Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı kulüpleri UEFA Lisansı almaya hak kazandı.



Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon FK oldu.



Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.



