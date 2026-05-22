21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Final Four'un 'ekstra' adamları: 4 yıldız!

EuroLeague Final Four'un her zaman kendi efsaneleri vardır, bir de herkesin hatırladığı 'x' faktörleri...

calendar 22 Mayıs 2026 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 00:54
Efsaneler, tarihi Final Four'da yazar. Bununla birlikte, en büyük efsaneler bile şampiyonluğu tek başlarına kazanamazlar.

Dolayısıyla, Final Four MVP ödülünü kazanan her Nigel Hayes-Davis, Vasilije Micic, Luka Doncic veya Vassilis Spanoulis'in yanında, takımı zafere ulaştıran Devon Hall, Tibor Pleiss, Fabien Causeur veya Andrey Vorontsevich gibi isimler de vardır.

Hepimiz Fenerbahçe, Olympiakos, Valencia Basket ve Real Madrid'in en büyük yıldızlarının isimlerini biliyoruz. Artık X faktörlerini, yani takımlarını zafere taşımak için en iyi performanslarını sergilemeleri gereken ikincil rollerdeki oyuncuları tanıma zamanı.

Fenerbahçe: Nando De Colo

Bu, bir X faktörü için çok büyük bir isim gibi gelebilir, ancak Nando De Colo, bir yıl önce Errick McCollum'un Fenerbahçe için olduğu gibi, tam da bu rolün sahibi olabilir. İki kez şampiyon olan ve eski EuroLeague ve Final Four MVP'si, Ocak ayında kulübe katıldığından beri yedek kulübesinden çıkarak ortalama 17 dakika süre, %45,5 üç sayı isabet oranıyla 10,1 sayı ve 2,4 asist ortalamaları yakaladı.

Zalgiris'e karşı oynanan playoff serisinin 2. maçında 16 sayı ile fark yaratan De Colo, diğer üç maçta ise toplamda sadece 14 sayı katkıda bulundu. Ancak Final Four, De Colo'nun nasıl parlayacağını bildiği bir yer ve o, Fenerbahçe'nin lehine işleri çeviren, 2. maçtaki halinin aynısı olabilir.

Olympiakos: Donta Hall

Olympiakos, Atina Telekom Center'da kupayı kaldırırsa, Donta Hall'un bunda büyük payı olacaktır. Final Four maçları, yüksek enerjili oyuncular için biçilmiş kaftandır ve Hall tam da bunu getiriyor: fiziksel güç, rakibi sindirme ve yüksek baskı altındaki bir maçı tersine çevirebilecek türden momentum değiştiren oyunlar.

Hall, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı kaybettikleri maçta 16 sayı ve 11 ribaundla neler yapabileceğini gösterdi. Ne Valencia ne de Real Madrid'in dominant bir pivotu olmadığı için, Hall'un boyalı alanda kendini göstermesi için sahne hazır. Bu hafta sonu her rakip için gerçek bir sorun olabilir.

Valencia: Sergio De Larrea

Henüz 20 yaşında olan Sergio De Larrea, bu Final Four'un en genç oyuncusu – ancak bir veteran gibi oynuyor. İster normal sezonda Olympiakos'u yenmek için maç kazandıran serbest atışları sokarken, ister 5. maçta Valencia'nın Panathinaikos AKTOR Atina'yı geçmesine yardımcı olmak için 9 sayı atarken, De Larrea en önemli anlarda öne çıkma alışkanlığına sahip.

Jean Montero'nun playoff'lardaki dominant performansının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmesiyle, De Larrea'nın da kendini gösterebileceği alanlar açılacaktır. Real Madrid ile oynanacak yarı finalden başlayarak, bu hafta sonu herkesin dilinde olan bir isim haline gelebilir.

Real Madrid: Gabriel Deck

Madrid'de sekizinci sezonunu tamamlayan Gabriel Deck için bu, beşinci Final Four olacak (ancak 2023'te sakatlığı nedeniyle oynamamıştı). Ancak bu sezon diğerlerinden farklı geçti. Deck şu ana kadar kariyerinin en yüksek rakamı olan 39 maçta forma giydi, ancak bunlardan sadece sekizinde ilk beşte yer aldı. Atina'da fark yaratabilir mi?

Deck'in adı şimdiden Real Madrid tarihine kazınmış durumda. Kulüp tarihinin en çok dakika oynayan altıncı oyuncusu olan Deck, ribaund sıralamasında beşinci, PIR sıralamasında ise altıncı sırada yer alıyor. Deck, gerekli deneyimi getiriyor ve 31 yaşında hala Madrid'i zirveye taşıyacak becerilere sahip. Sertliği de ek bir artı ve Los Blancos'un ön sahada eksiklik yaşadığı bu dönemde, Deck, Koç Scariolo'nun ihtiyaç duyduğu cevap olabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
