Jorge Jesus, Al Nassr'a veda etti! Fenerbahçe açıklaması yaptı!

Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Joge Jesus'tan dikkat çeken bir karar geldi.
Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldukları Damac maçı sonrası konuştu.
Jorge Jesus, Al Nassr'dan ayrıldığını dile getirdi.
Portekizli hoca açıklamasında, "Al Nassr'daki son maçımdı. Ayrılıyorum" sözlerini dile getirdi.
"BENFICA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"
Jesus, maç sonu yaptığı açıklamada Portekiz'e dönüş ihtimalini kesin olarak reddederken, Benfica'ya olası bir dönüş sorusuna ise "Bu söz konusu bile değil" yanıtını verdi.
"FENERBAHÇE İLE HENÜZ BİTMEMİŞ BİR HİKAYEM VAR!"
71 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Jesus açıklamasında, "Sadece Suudi Arabistan'da değil. Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım... Ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, Al Hilal'de... Şampiyon olamadığım ama kupayı kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var." ifadelerini kullandı.
"BU OLASILIKLARDAN BİRİ"
"Geleceğiniz bu mu olacak?" sorusuna yanıt veren Jesus, "Bu, sahip olduğum olasılıklardan biri. Bunu... bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip iki-üç gün tatil yapacağım, ardından birkaç günlüğüne arkadaşlarımı görmek için Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl ise nereye gideceğimi hep birlikte göreceğiz." dedi.
BİR ADIM GERİDEN/FENERBAHÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Öte yandan adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe ilişkin yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.
Deneyimli teknik adam, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Türkiye'de yarım kalan hedefe dikkat çekmişti.
Record'da dikkat çeken bir yazı kaleme alan Jesus, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı.
"Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Kupa'yı kazandırdım."
Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.
Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.
