21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-1DA
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-184'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
2-186'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-289'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Arda Turan'dan Beşiktaş iddialarına yanıt!

Adı Beşiktaş'la anılan teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Turan, Beşiktaş iddialarına da yanıt verdi.

Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında Arda Turan'a Beşiktaş iddiaları soruldu.

Turan, iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş ile anılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık." dedi.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
