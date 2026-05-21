 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-010'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
0-012'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
0-011'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-1101'
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım itirafı: "Bana teklif yaptı"

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisini futbol komitesinin başına geçirmek istediğini açıkladı. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2026 20:16
Haber: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım itirafı: 'Bana teklif yaptı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinin yaklaştığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gündem sıcaklığını korurken, Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını açıkladı.

63 yaşındaki eski milli futbolcu, kendisine futbol komitesinin başkanlığı için görev teklif edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim.

Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok"

Dilmen, Aziz Yıldırım ile ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgularken, görev alma konusunda kendi doğrularının bulunduğunu ifade etti. Tecrübeli yorumcu açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Aziz Başkan ile abi kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah akadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir.

Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."  


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.