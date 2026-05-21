Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım itirafı: 'Bana teklif yaptı'

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Seçim sürecinin yaklaştığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gündem sıcaklığını korurken, Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını açıkladı.



63 yaşındaki eski milli futbolcu, kendisine futbol komitesinin başkanlığı için görev teklif edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim.



Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok"



Dilmen, Aziz Yıldırım ile ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgularken, görev alma konusunda kendi doğrularının bulunduğunu ifade etti. Tecrübeli yorumcu açıklamalarının devamında şunları söyledi:



"Aziz Başkan ile abi kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah akadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir.



Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."





