Beşiktaş BOA, Mihaela Lazic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki oyun kurucu, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.
Profesyonel kariyerine ülkesi Hırvatistan'da başlayan Mihaela, 2023-2025 yıllarında da siyah-beyazlı formayı giymişti.
