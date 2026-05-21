21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Jorge Jesus'tan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

Adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Mayıs 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Suudi Arabistan devi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe ilişkin yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Deneyimli teknik adam, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Türkiye'de yarım kalan hedefe dikkat çekti.

Record'da dikkat çeken bir yazı kaleme alan Jesus, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Kupa'yı kazandırdım."

Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?


2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

BUGÜN ŞAMPİYON OLABİLİR

Öte yandan kariyerine Al Nassr'da devam eden Jesus, bugün şampiyon olabilir. Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasına girilirken Al Nassr, 83 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi Al Hilal ise 81 puanda yer alıyor. Jesus'un ekibi son maçta Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI DA VAR

Jorge Jesus'un adı son dönemde yeniden Fenerbahçe ile anılırken, Portekiz Milli Takımı ihtimali de konuşuluyor. Portekiz basınında yer alan iddialara göre, Roberto Martinez'in 2026 Dünya Kupası sonrası görevden ayrılması halinde Jesus'un, Portekiz Milli Takımı için değerlendirilen adaylardan biri olduğu belirtiliyor. 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
