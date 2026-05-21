Jorge Jesus'tan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

Suudi Arabistan devi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe ilişkin yaptığı açıklamayla gündem oldu.



Deneyimli teknik adam, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Türkiye'de yarım kalan hedefe dikkat çekti.



Record'da dikkat çeken bir yazı kaleme alan Jesus, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Kupa'yı kazandırdım."



Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?





2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.



Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.



BUGÜN ŞAMPİYON OLABİLİR



Öte yandan kariyerine Al Nassr'da devam eden Jesus, bugün şampiyon olabilir. Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasına girilirken Al Nassr, 83 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi Al Hilal ise 81 puanda yer alıyor. Jesus'un ekibi son maçta Damac FC ile karşı karşıya gelecek.



PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI DA VAR



Jorge Jesus'un adı son dönemde yeniden Fenerbahçe ile anılırken, Portekiz Milli Takımı ihtimali de konuşuluyor. Portekiz basınında yer alan iddialara göre, Roberto Martinez'in 2026 Dünya Kupası sonrası görevden ayrılması halinde Jesus'un, Portekiz Milli Takımı için değerlendirilen adaylardan biri olduğu belirtiliyor.



