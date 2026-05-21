21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Arda Turan'ın Shakhtar'ına son maçta nazar değdi!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in son haftasında Kolos'a 1-0 mağlup oldu. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk'in sezonun son haftasında 21 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

calendar 21 Mayıs 2026 18:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'ın Shakhtar'ına son maçta nazar değdi!
Ukrayna Premier Lig'in 30. ve son haftasında şampiyon Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kolos'u konuk etti.

Stadion Ukraina'daki karşılaşayı Kolos 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip 49. dakikada Ardit Tahiri'nin attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Kolos'a 1-0 mağlup oldu.

21 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla Arda Turan'ın ekibi ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Shakhtar ligde 21 maç sonra ilk kez kaybetti.

Shakhtar ligdeki son mağlubiyetini 5 Ekim 2025'te LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.

Şampiyon Shakhtar, Ukrayna Premier Lig'i 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puanda tamamladı.

STEPANENKO FUTBOLA VEDA ETTİ

Kolos forması giyen eski Shakhtar ve Eyüpspor oyuncusu Taras Stepanenko, 60. dakikada yerini Elias'a bırakarak futbol kariyerini noktaladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
