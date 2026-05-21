Arda Turan'ın Shakhtar'ına son maçta nazar değdi!

Ukrayna Premier Lig'in 30. ve son haftasında şampiyon Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kolos'u konuk etti.



Stadion Ukraina'daki karşılaşayı Kolos 1-0 kazandı.



Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.



Konuk ekip 49. dakikada Ardit Tahiri'nin attığı golle öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Kolos'a 1-0 mağlup oldu.



21 MAÇLIK SERİ BİTTİ



Bu sonuçla Arda Turan'ın ekibi ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Shakhtar ligde 21 maç sonra ilk kez kaybetti.



Shakhtar ligdeki son mağlubiyetini 5 Ekim 2025'te LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.



Şampiyon Shakhtar, Ukrayna Premier Lig'i 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puanda tamamladı.



STEPANENKO FUTBOLA VEDA ETTİ



Kolos forması giyen eski Shakhtar ve Eyüpspor oyuncusu Taras Stepanenko, 60. dakikada yerini Elias'a bırakarak futbol kariyerini noktaladı.



