21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
0-019'
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
Gent-Union St.Gilloise
21:30
Anderlecht-St.Truiden
21:30
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
Broendby IF-Kopenhag
0-034'
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Beşiktaş'tan Jonah Mathews ve Devon Dotson iddialarına yalanlama

Beşiktaş GAİN, Jonah Mathews ve Devon Dotson ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş, basketbol takımı oyuncuları Jonah Mathews ve Devon Dotson hakkında çıkan haberlerle ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan haberlerdeki iddiaların asılsız olduğunu belirtirken hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı basın ve sosyal medya mecralarında, sporcularımız Jonah Mathews ve Devon Dotson ile ilgili olarak kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını hedef alan ve tamamen mesnetsiz iddialar içeren bir haber yayınlanmıştır.

Haberde ismi yer alan sporcularımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off müsabakaları öncesi üç günlük izin döneminde aileleriyle birlikte gerçekleştirdikleri tatilde tüm hizmet ve ürünlerin ödemelerini, resmi evrakları ile sabit olacak şekilde eksiksiz olarak gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna servis edilen iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Herhangi bir doğrulama süreci işletilmeden, sporcularımıza cevap hakkı tanınmadan 'iddia' vurgusunun arkasına sığınılarak kulübümüzü hedef alan ve sporcularımızın itibarını zedelemeyi amaçlayan bu haberin kamuoyuyla paylaşılması, basın meslek etik ilkeleriyle çelişmektedir.

Play-off müsabakaları öncesi servis edilen bu haberi manidar bulduğumuzu, Beşiktaş GAİN Basketbol Takımımızın sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadeleyi, emeği ve kulübümüzün itibarını gölgelemeye yönelik hiçbir girişime sessiz kalmayacağımızı, gerçeği yansıtmayan bu haberle ilgili olarak ivedilikle hukuki süreç başlattığımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
