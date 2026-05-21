21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-010'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
0-012'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
0-011'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-1101'
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Stefan Savic: "Kupayı şehrimiz için istiyoruz"

Trabzonspor kaptan Stefan Savic, Konyaspor ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stefan Savic: 'Kupayı şehrimiz için istiyoruz'
Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları final maçını kazanıp kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Savic, karşılaşmanın yapılacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın kendilerini çok önemli ve zor bir maçın beklediğini ifade eden 35 yaşındaki stoper, "Kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için Trabzonspor'un 10'uncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz." dedi.

Savic, final maçında oynayabilecek olmanın kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalleri oynama fırsatını sunacağının bilincindeydim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı, önemli performanslar gösterdiler. Onlar da iyi mücadele gösterip finale yükseldiler, büyük başarı gösterdiklerini söylemek istiyorum. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışında dostluğumuz elbette yine devam edecek. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
