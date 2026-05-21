 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-1DA
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-184'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
2-186'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-289'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Dursun Özbek: "Osimhen'i satmayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ekranlarında Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, Nijeryalı futbolcuyu satmayacaklarını söyledi.

calendar 21 Mayıs 2026 22:11
Dursun Özbek: 'Osimhen'i satmayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ekranlarında Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, Osimhen'in transfer sürecinin oldukça zor geçtiğini ve Napoli ile yapılan görüşmelerde farklı prosedürlerle karşılaştıklarını anlattı:

Özbek, yaptığı açıklamada "Victor Osimhen'i önce kiraladık ve muhteşem performans gösterdi. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'da kalacağını söyledi ve Napoli'da konuşmaya başladık. 75 Milyon € çıkış maddesi var ve bu yönde transfer hamlesine başladık.

Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert! KOÇ ile ortak olan UniCredit'in Genel Müdürü'nü kendilerine rehber tutmuşlar.

Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon € kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi.

Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız...

Mauro Icardi sakatlanmıştı, Osimhen'i almasaydım; başka bir santrfora 35-40 Milyon € verecektim. Osimhen'i tnaıyorduk çünkü... Bazen yıldız alıyorsunuz ama sizde aynı performansı veremiyor. Risk payı var. Miktarı yukarı çekerek, Osimhen'i aldık." dedi.

"OSIMHEN'İ SATMIYORUZ!"

Dursun Özbek, transfer söylentilerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.