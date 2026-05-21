Dursun Özbek: 'Osimhen'i satmayacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ekranlarında Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Özbek, Osimhen'in transfer sürecinin oldukça zor geçtiğini ve Napoli ile yapılan görüşmelerde farklı prosedürlerle karşılaştıklarını anlattı:
Özbek, yaptığı açıklamada "Victor Osimhen'i önce kiraladık ve muhteşem performans gösterdi. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'da kalacağını söyledi ve Napoli'da konuşmaya başladık. 75 Milyon € çıkış maddesi var ve bu yönde transfer hamlesine başladık.
Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert! KOÇ ile ortak olan UniCredit'in Genel Müdürü'nü kendilerine rehber tutmuşlar.
Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon € kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi.
Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız...
Mauro Icardi sakatlanmıştı, Osimhen'i almasaydım; başka bir santrfora 35-40 Milyon € verecektim. Osimhen'i tnaıyorduk çünkü... Bazen yıldız alıyorsunuz ama sizde aynı performansı veremiyor. Risk payı var. Miktarı yukarı çekerek, Osimhen'i aldık." dedi.
"OSIMHEN'İ SATMIYORUZ!"
Dursun Özbek, transfer söylentilerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
