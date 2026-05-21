21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-1DA
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-082'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
2-185'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-287'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Dursun Özbek'ten TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 10+4 yabancı futbolcu kararına tepki gösterdi. Özbek bu kuralın Türk takımları için yararlı olmadığını söyledi.

calendar 21 Mayıs 2026 22:41
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Özbek, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı futbolcu kuralını eleştirdi.

Yeni kuralı doğru bulmadığını ifade eden Dursun Özbek, "10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım! Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil!" dedi.

Kuralın değişmesi gerektiğini savunan Özbek, "İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider! Aksi halde, transferde istediğiniz seviyede oyuncu alamıyorsunuz. Düzeleceğini ümit ediyorum. Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir konu... Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişir." ifadelerini kullandı.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
