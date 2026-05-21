Dursun Özbek'ten TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı programda gündemi değerlendirdi.
Özbek, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı futbolcu kuralını eleştirdi.
Yeni kuralı doğru bulmadığını ifade eden Dursun Özbek, "10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım! Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil!" dedi.
Kuralın değişmesi gerektiğini savunan Özbek, "İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider! Aksi halde, transferde istediğiniz seviyede oyuncu alamıyorsunuz. Düzeleceğini ümit ediyorum. Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir konu... Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişir." ifadelerini kullandı.
