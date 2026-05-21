21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Dursun Özbek'i kızdıran Icardi sorusu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'yle ilgili soruya da net cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme air açıklamalarda bulundu.

Özbek, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'yle ilgili soruya da net cevap verdi.

"TEKLİF YAPTIK, DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor.

Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık.

Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HADDİ OLAMAZ!"

"Mauro Icardi oynama garantisi mi istiyor?" sorusuna sinirlenen Özbeki lu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey olamaz! Bunu kim soruyor, taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez! Bu zaten spor düşüncesine aykırı! Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz! Bütün kulüplerde de böyledir."


SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
