Dursun Özbek'i kızdıran Icardi sorusu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme air açıklamalarda bulundu.
Özbek, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'yle ilgili soruya da net cevap verdi.
"TEKLİF YAPTIK, DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor.
Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık.
Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek." ifadelerini kullandı.
"KİMSENİN HADDİ OLAMAZ!"
"Mauro Icardi oynama garantisi mi istiyor?" sorusuna sinirlenen Özbeki lu yanıtı verdi:
"Böyle bir şey olamaz! Bunu kim soruyor, taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez! Bu zaten spor düşüncesine aykırı! Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz! Bütün kulüplerde de böyledir."
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
