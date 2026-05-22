Dursun Özbek'ten Ederson ve Uğurcan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme air açıklamalarda bulundu.
Özbek, Ederson yerine Uğurcan Çakır'ı transfer etmesinin oldukça iyi bir tercih olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Uğurcan Çakır'ın performansı üzerine gelen soruya "Ederson'un transferi söz konusuydu, kararımı Uğurcan Çakır'dan yana kullandım. Fikrimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bonservisi nedeniyle eleştirildik ama bugün herkes iyi bir transfer olduğunu ve bu rakımı hak ettiğini kabul ediyor." diyerek yanıt verdi.
Dursun Özbek ayrıca "Galatasaray'da performansı da arttı. Dünya Kupası'na da gidecek. Milli Takım oyuncularının hepsine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayacaklar." ifadelerin kullandı.
Özbek, Ederson yerine Uğurcan Çakır'ı transfer etmesinin oldukça iyi bir tercih olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Uğurcan Çakır'ın performansı üzerine gelen soruya "Ederson'un transferi söz konusuydu, kararımı Uğurcan Çakır'dan yana kullandım. Fikrimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bonservisi nedeniyle eleştirildik ama bugün herkes iyi bir transfer olduğunu ve bu rakımı hak ettiğini kabul ediyor." diyerek yanıt verdi.
Dursun Özbek ayrıca "Galatasaray'da performansı da arttı. Dünya Kupası'na da gidecek. Milli Takım oyuncularının hepsine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayacaklar." ifadelerin kullandı.