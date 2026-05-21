Dursun Özbek'ten Barış Alper için transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Barış Alper Yılmaz için transfer teklifi gelip gelmediği yönündeki soruya yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var." dedi.
Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Birçok oyuncumuz ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı! Bir oyuncuyu satarsanız, yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var." dedi.
Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Birçok oyuncumuz ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı! Bir oyuncuyu satarsanız, yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.