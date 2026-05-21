21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon daha üst seviyeyi hedeflediklerini ve kısa süre içerisinde kuapyı kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

21 Mayıs 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA



Dursun Özbek, HT Spor'da yaptığı açıklamada "Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray'ın Avrupa'da çok iyi durumda olduğunu söyleyen Dursun Özbek "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray tarifini gördüm... Galatasaray Başkanı ve bir Türk insanı olarak gurur duydum ve çok sevindim. Ceferin'in bakışı, dünyadan Galatasaray'ın nasıl gözüktüğü... Son derece iyi bir imajımız var. Galatasaray daha iyi işler yapacaktır, aynı yürüyüşümüzü bozmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

UEFA BAŞKANI CEFERİN NE DEMİŞTİ?

Aston Villa ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali için İstanbyul'a gelen Aleksander Ceferin, Galatasaray için bu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'ın Avrupa'nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar. Galatasaray bu hırsı gösterdi: Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaştılar. Ancak Türk kulüplerinin son dönemdeki Avrupa ilerlemesi kolektif olarak takdir edilmeli."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
