Dursun Özbek: 'Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon daha üst seviyeyi hedeflediklerini ve kısa süre içerisinde kuapyı kazanmak için çalıştıklarını söyledi.
Dursun Özbek, HT Spor'da yaptığı açıklamada "Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz." dedi.
Galatasaray'ın Avrupa'da çok iyi durumda olduğunu söyleyen Dursun Özbek "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray tarifini gördüm... Galatasaray Başkanı ve bir Türk insanı olarak gurur duydum ve çok sevindim. Ceferin'in bakışı, dünyadan Galatasaray'ın nasıl gözüktüğü... Son derece iyi bir imajımız var. Galatasaray daha iyi işler yapacaktır, aynı yürüyüşümüzü bozmamamız lazım." ifadelerini kullandı.
UEFA BAŞKANI CEFERİN NE DEMİŞTİ?
Aston Villa ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali için İstanbyul'a gelen Aleksander Ceferin, Galatasaray için bu ifadeleri kullandı;
"Galatasaray'ın Avrupa'nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar. Galatasaray bu hırsı gösterdi: Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaştılar. Ancak Türk kulüplerinin son dönemdeki Avrupa ilerlemesi kolektif olarak takdir edilmeli."
