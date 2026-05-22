Buraya 1 günde gelinmedi: Fenerbahçe'nin istikrarı

Roma bir günde inşa edilmedi.Büyük başarılar çoğu zaman tek bir hamlenin, tek bir sezonun ya da ani bir parıltının eseri değildir. Asıl başarı; aynı hedefe yıllar boyunca sadakatle yürüyebilmekte, düşmeden, dağılmadan ve yönünü kaybetmeden ilerleyebilmekte saklıdır. Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nin 2006'dan bu yana ortaya koyduğu hikâye de en güçlü örneklerden biri...Konu yalnızca büyük bütçeler değil. Hikâyenin temelinde yatırım, sabır, kurumsal akıl, istikrar, oyuncu kalitesi ve Avrupa seviyesinde bir rekabet kültürü inşa etme iradesi vardır.Fenerbahçe'nin 2006 yılında Ülker ile birleşmesi, kulübün basketbolda Avrupa ölçeğinde büyümesinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu adım, sarı-lacivertli kulübün Avrupa basketbolunun zirvesinde de kalıcı bir aktör olma yolculuğunu başlattı. 2008'de Tanjevic yönetiminde EuroLeague play-off seviyesine çıkılması, bu yürüyüşün ilk ciddi işaretlerinden biriydi. 2012'de Ataşehir'de NBA standartlarında kabul edilebilecek Ülker Sports Arena açıldı.Asıl büyük kırılma, 2013'te Obradovic ile yaşandı. Obradovic sahada 12 kişilik bir takım kurmadı, 7 senede tribünden idari yapılanmaya kadar bir Avrupa devi inşa etti.Yıllara yayılan bu yatırım ve istikrar karşılığını verdi. Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez Final Four oynadı. 2016 ve 2018'de kupanın kıyısından döndü; 2017'de ise EuroLeague şampiyonluğuna ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.Asıl değerli olan, bu başarının bir "tesadüf" olarak kalmaması.Obradovic sonrası Fenerbahçe, 4 sezonluk aranın ardından 2024'te yine Final Four oynadı. 2025'te Avrupa'nın en büyük kupasını bir kez daha müzesine götürdü. 2026'da ise Zalgiris'i 3-1 geçerek toplamda 8. kez Final Four'a kaldı. Bu tablo, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın zirvesindeki yerinin geçici değil, kalıcı hale geldiğinin en açık göstergelerinden biri...Türkiye Ligi'nde de benzer bir süreklilik söz konusu. Fenerbahçe, 2006-07 sezonundan 2024-25'e uzanan 18 yıllık dönemde 11 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bu başarı, hikâyenin yalnızca Avrupa'da birkaç unutulmaz geceye sıkışmadığını; yerel ligde de uzun vadeli bir üstünlüğe dönüştüğünü gösteriyor.Bu yüzden Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nin serüveni, istikrarın neden vazgeçilmez olduğunu anlatan güçlü bir örnek.Her sezon zirveye oynamak kolay değildir. Bunun için bütçe ayırmak, doğru koçu bulmak, yıldız ve yetenekli oyuncuları ikna etmek, kadro yenilerken seviyeyi düşürmemek, salon kültürü oluşturmak ve Avrupa'nın en sert rekabet ortamında sürekli ayakta kalmak gerekir. Fenerbahçe, bütün bunları 2006'dan bu yana sabırla, akılla ve adım adım inşa etti.Atina'da Fenerbahçe şampiyon olamayabilir. Fakat yıllar bize şunu gösteriyor: Fenerbahçe artık bu seviyenin misafiri değil, doğal parçalarından biri...Fenerbahçe erkek basketbolu, bu yönüyle Türk sporunda "Bir branş nasıl Avrupa markasına dönüştürülür?" sorusuna verilmiş en güçlü cevaplardan biri...