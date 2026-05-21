Dursun Özbek'ten Bernardo Silva açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme air açıklamalarda bulundu.
Özbek, Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva ile ilgili soruya yanıt verdi.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bernardo Silva ve birçok yıldız adı transferde geçiyor. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Türkiye'de 85 milyon transferlerle ilgili! Kulüpleri zora sokan konu bu! Galatasaray ve diğer takımların kimi transfer edeceğini herkes önceden duymak istiyor. Kulüplere tavsiye veriyorlar..."
Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Transferin gizli yapılması kulüp lehine bir şey. Örneğin sizin sorduğunuz oyuncuyu (Bernardo Silva); çok almak istiyorum desem, Galatasaray'ın başına neler gelir? Bu kadar istekli bir müşteri karşısında bonservisini ve ücretleri hayal bile edemezsiniz! İmza atılana kadar transfer gizli kalmalıdır!" ifadelerini kullandı.
