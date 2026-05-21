21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Dursun Özbek'ten Bernardo Silva açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva ile ilgili soruya yanıt verdi.

calendar 21 Mayıs 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme air açıklamalarda bulundu.

Özbek, Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva ile ilgili soruya yanıt verdi.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bernardo Silva ve birçok yıldız adı transferde geçiyor. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Türkiye'de 85 milyon transferlerle ilgili! Kulüpleri zora sokan konu bu! Galatasaray ve diğer takımların kimi transfer edeceğini herkes önceden duymak istiyor. Kulüplere tavsiye veriyorlar..." 

Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Transferin gizli yapılması kulüp lehine bir şey. Örneğin sizin sorduğunuz oyuncuyu (Bernardo Silva); çok almak istiyorum desem, Galatasaray'ın başına neler gelir? Bu kadar istekli bir müşteri karşısında bonservisini ve ücretleri hayal bile edemezsiniz! İmza atılana kadar transfer gizli kalmalıdır!" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
