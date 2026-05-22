Aykut Kocaman'ı kızdıran 'savunma' sorusu

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör listesindeki isimlerden biri olan Aykut Kocaman, katıldı bir panelde soruları yanıtladı.
"Galatasaray'dan teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman "İnsanların gönülden aidiyet duydukları yerde olamıyorsa mesleğini başka yerde yapmasını doğal buluyordum. Ancak 3 Temmuz süreci, başta benim için bunu olanaksız hale soktu. Dolayısıyla imkansız. (Gülerek)" dedi.
SAVUNMA FUTBOLU YANITI!
Defansif futbol oynattığı yönünde eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Aykut Kocaman "Hayatta en zor şey, anlamak istemeyene bir şey anlatmaya çalışmaktır. Savunma, hücumdan başlar. Hücum da savunmadan başlar. İkisi birbirinden ayrılmaz. Dünyada 'hücum futbolu' diye bir efsane yaratıldı. PSG, Bayern Münih, Arsenal gibi şu anda dünyanın en iyi takımları topu rakipten en kısa sürede almaya çalışıyorlar. Bunu da organize bir saha planlaması ve yüksek fizik kalitesi eşliğinde, yüksek şiddetli baskıyla yapıyorlar. Bu da işin savunma tarafıdır." ifadelerini kullandı.
