21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Aykut Kocaman'ı kızdıran 'savunma' sorusu

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör listesindeki isimlerden biri olan Aykut Kocaman, savunma futbolu eleştirilerine karşı modern futbolda hücum ve savunmanın ayrılmaz olduğunu söyledi.

calendar 22 Mayıs 2026 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör listesindeki isimlerden biri olan Aykut Kocaman, katıldı bir panelde soruları yanıtladı.

"Galatasaray'dan teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman "İnsanların gönülden aidiyet duydukları yerde olamıyorsa mesleğini başka yerde yapmasını doğal buluyordum. Ancak 3 Temmuz süreci, başta benim için bunu olanaksız hale soktu. Dolayısıyla imkansız. (Gülerek)" dedi.

SAVUNMA FUTBOLU YANITI!

Defansif futbol oynattığı yönünde eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Aykut Kocaman "Hayatta en zor şey, anlamak istemeyene bir şey anlatmaya çalışmaktır. Savunma, hücumdan başlar. Hücum da savunmadan başlar. İkisi birbirinden ayrılmaz. Dünyada 'hücum futbolu' diye bir efsane yaratıldı. PSG, Bayern Münih, Arsenal gibi şu anda dünyanın en iyi takımları topu rakipten en kısa sürede almaya çalışıyorlar. Bunu da organize bir saha planlaması ve yüksek fizik kalitesi eşliğinde, yüksek şiddetli baskıyla yapıyorlar. Bu da işin savunma tarafıdır." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
