21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Saras, adını sonsuzluğa yazdırmak üzere...

EuroLeague'de hem oyuncu hem koç olarak şampiyonluk kupasını kaldıran Saras'ın önünde yine tarihe geçme fırsatı var.

22 Mayıs 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 00:54
Modern EuroLeague tarihinde sadece üç takım arka arkaya şampiyonluk kazanmayı başardı

Saras Jasikevicius ve Fenerbahçe Beko, Atina'da düzenlenecek bu Final Four'da isimlerini EuroLeague tarihine yazma fırsatını yakaladı.

Geçen yıl Abu Dabi'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu yıl da son şampiyon olarak Final Four'a katılıyor. Sarı lacivertliler, EuroLeague'de arka arkaya şampiyonluk kazanan çok az sayıdaki takımın arasına katılmak için mücadele edecek ve Jasikevicius bunun için ne gerektiğini çok iyi biliyor.

Saras, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olan Maccabi Tel Aviv'in ayrılmaz bir parçasıydı ve 2004 ve 2005'te oyuncu olarak arka arkaya şampiyonluklar kazandı. Ardından Olympiakos, 2012 ve 2013'te aynı başarıyı tekrarladı; Kostas Papanikolaou her iki zaferde de Kırmızılar'ın kadrosunda yer alırken, Georgios Bartzokas ikinci zaferde takımın başında yer aldı. Bu başarıyı en son gerçekleştiren takım olan Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de arka arkaya şampiyonluklar kazandı, ancak o oyuncuların veya koçların hiçbiri bu Final Four'da yer almıyor.

9 OYUNCU YİNE KADRODA

Geçen yıl şampiyonluğu kazanan kadrodan dokuz oyuncu Fenerbahçe'de kaldı. Wade Baldwin, Devon Hall, Nicolo Melli, Tarik Biberovic ve Khem Birch'in önderlik ettiği bu oyuncuların hepsi, kariyerlerine ikinci bir şampiyonluk eklemeye kararlı. Takıma yeni katılan Talen Horton-Tucker, Mikael Jantunen ve Chris Silva ise ilk şampiyonluklarını kazanmayı umuyor.

Bir de sezon ortasında takıma yeniden katılan Nando De Colo var. O, sezon sonunda jübile yapmadan önce kariyerine üçüncü şampiyonluğu – ve Fenerbahçe ile ilk şampiyonluğunu – eklemeyi hedefliyor.

SARAS, TARİHE GEÇTİ; YİNE GEÇME HEDEFİ

Jasikevicius, geçen yıl hem oyuncu hem de koç olarak EuroLeague kupasını kaldıran bu yüzyıldaki ilk kişi olarak tarihe geçti.

Şimdi ise bir adım daha ileri giderek, Pini Gershon ve Ergin Ataman'ın ardından bu yüzyılda arka arkaya EuroLeague şampiyonluğu kazanan tek koçlar arasına girme şansına sahip.

Fenerbahçe, Cuma günü ilk yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak. Eğer Yunan devini geçebilirse, Pazar günü Real Madrid ile 2018 Şampiyonluk Maçı'nın bir tekrarı ya da Valencia Basket ile ilk kez Final Four'da karşılaşma şansı yakalayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
