Saras, adını sonsuzluğa yazdırmak üzere...

Modern EuroLeague tarihinde sadece üç takım arka arkaya şampiyonluk kazanmayı başardıSaras Jasikevicius ve Fenerbahçe Beko, Atina'da düzenlenecek bu Final Four'da isimlerini EuroLeague tarihine yazma fırsatını yakaladı.Geçen yıl Abu Dabi'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu yıl da son şampiyon olarak Final Four'a katılıyor. Sarı lacivertliler, EuroLeague'de arka arkaya şampiyonluk kazanan çok az sayıdaki takımın arasına katılmak için mücadele edecek ve Jasikevicius bunun için ne gerektiğini çok iyi biliyor.Saras, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olan Maccabi Tel Aviv'in ayrılmaz bir parçasıydı ve 2004 ve 2005'te oyuncu olarak arka arkaya şampiyonluklar kazandı. Ardından Olympiakos, 2012 ve 2013'te aynı başarıyı tekrarladı; Kostas Papanikolaou her iki zaferde de Kırmızılar'ın kadrosunda yer alırken, Georgios Bartzokas ikinci zaferde takımın başında yer aldı. Bu başarıyı en son gerçekleştiren takım olan Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de arka arkaya şampiyonluklar kazandı, ancak o oyuncuların veya koçların hiçbiri bu Final Four'da yer almıyor.Geçen yıl şampiyonluğu kazanan kadrodan dokuz oyuncu Fenerbahçe'de kaldı. Wade Baldwin, Devon Hall, Nicolo Melli, Tarik Biberovic ve Khem Birch'in önderlik ettiği bu oyuncuların hepsi, kariyerlerine ikinci bir şampiyonluk eklemeye kararlı. Takıma yeni katılan Talen Horton-Tucker, Mikael Jantunen ve Chris Silva ise ilk şampiyonluklarını kazanmayı umuyor.Bir de sezon ortasında takıma yeniden katılan Nando De Colo var. O, sezon sonunda jübile yapmadan önce kariyerine üçüncü şampiyonluğu – ve Fenerbahçe ile ilk şampiyonluğunu – eklemeyi hedefliyor.Jasikevicius, geçen yıl hem oyuncu hem de koç olarak EuroLeague kupasını kaldıran bu yüzyıldaki ilk kişi olarak tarihe geçti.Şimdi ise bir adım daha ileri giderek, Pini Gershon ve Ergin Ataman'ın ardından bu yüzyılda arka arkaya EuroLeague şampiyonluğu kazanan tek koçlar arasına girme şansına sahip.Fenerbahçe, Cuma günü ilk yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak. Eğer Yunan devini geçebilirse, Pazar günü Real Madrid ile 2018 Şampiyonluk Maçı'nın bir tekrarı ya da Valencia Basket ile ilk kez Final Four'da karşılaşma şansı yakalayacak.