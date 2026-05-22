Bir romanın sadece son cümlesi kaldı; şimdi yazma zamanı!

Play-off: Zalgiris sınavı

Sezonun ruhu

Karakterler

Atina'ya kalan cümle

Fenerbahçe Beko 2025 yazına sıradan bir takım gibi değil, Avrupa'nın son şampiyonu gibi girdi. Üzerinde kupanın parıltısı vardı; ama o parıltı bazen ışık değil, ağırlıktır.Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Errick McCollum, Dyshawn Pierre ve Sertaç Şanlı gibi isimlerin ayrıldığı yazda takımın çehresi değişti. Buna karşılık Talen Horton-Tucker, Brandon Boston Jr., Armando Bacot, Mikael Jantunen, Chris Silva ve son olarak Nando de Colo gibi hamlelerle kadroya yeni bir damar açıldı.Eski omurgada Wade Baldwin IV, Devon Hall, Tarık Biberovic, Nicolo Melli, Bonzie Colson, Khem Birch, Scottie Wilbekin, Melih Mahmutoğlu ve Arturs Zagars gibi isimler kalırken, direksiyonda yine Sarunas Jasikevicius vardı.Bu yazın ana sorusu şuydu: Fenerbahçe, şampiyonluğu korumaya mı çalışacaktı, yoksa şampiyonluğu yeniden icat etmeye mi?Saras'ın cevabı sezon boyunca ağır ağır ortaya çıktı: takım bazen yumruk gibi sıkıldı, bazen pamuk ipliğine döndü; ama her düşüşte kendini tekrar dimdik ayağa kalkmasını bildi.Sezon, Sinan Erdem'de yüksek sesli bir açılışla başladı. Devon Hall'un 22 sayısı, Baldwin'in 10 asistiyle Fenerbahçe daha ilk geceden "ben hâlâ buradayım" dedi.Kaunas'ta ilk soğuk rüzgâr esti. Baldwin 36 sayı attı; ama bazı gecelerde yıldızın ışığı salonu aydınlatmaya yeter, maçı almaya yetmez.Evde gelen bu mağlubiyet, şampiyonun zırhında ilk çiziklerden biriydi. Talen Horton-Tucker'ın 19 sayısı vardı; fakat ritim hâlâ aranan bir kelimeydi.Sezonun ilk büyük tokadı. Sinan Erdem'de 24 sayı farkla kaybedilen bu maç, "savunma olmadan şampiyonluk hafızası yetmez" diye bağırdı.Cevap gecesi. Jantunen 15 sayıyla öne çıktı; takım, dağılan sayfaları yeniden dosyaya koydu.Derbi, Fenerbahçe'ye nefes oldu. Deplasmanda gelen bu 10 sayılık galibiyet, sezonun ilk "karakter" satırıydı.İspanya'da tempo Fenerbahçe'nin elinden kaydı. Biberovic'in 18 sayısı yetmedi; takım hâlâ kendi en iyi hâlini arıyordu.Madrid'de gecenin rengi beyazdı, skor ağırdı. 58 sayıda kalmak, sadece bir mağlubiyet değil, aynaya bakma mecburiyetiydi. Fenerbahçe ilk 8 maç sonunda 3-5'e düştü.Tam burada sezonun ilk kırılma anı geldi. Fenerbahçe, Madrid'den sonra yere düşmüş bir şampiyon gibi değil, dişini sıkmış bir boksör gibi ayağa kalktı.Krizden çıkışın ilk taşı. Savunma yeniden konuşmaya başladı.Baldwin 17 sayıyla oyunu tuttu; Fenerbahçe dengeyi bulmaya başladı.Skor düşük, nabız yüksekti. Melli'nin 10 ribaundu, maçın görünmeyen şiiriydi.Stark Arena'da gelen 99 sayı, takımın hücum dilinin açıldığını gösterdi. Jantunen'in 19 sayısı değerliydi.Bu bir güzellik maçı değildi; bir bilek güreşiydi. Fenerbahçe kazanmayı çirkin gecelerde de hatırladı.Monaco deplasmanında Horton-Tucker'ın 24 sayısı, takımın yeni yıldız enerjisinin daha cesur görünmeye başladığı gecelerden biriydi.İki son şampiyonun gölgesi aynı parkeye düştü. Fenerbahçe kaybetti; ama bu kayıp, daha sonra büyük maçlarda lazım olacak hafızaya yazıldı.İtalya'da keskin, net ve olgun bir galibiyet. Horton-Tucker 23 sayı attı; sarı-lacivertliler yeniden seri duygusuna bağlandı.Bir sayılık maçlar takımın ruhunu gösterir. Fenerbahçe o gece skordan çok siniri, sabrı ve son top karakterini kazandı.Baskonia deplasmanında 108 sayı: bu kez saz Fenerbahçe'nin elindeydi. Baldwin 24 sayıyla ritmi belirledi.Sezonun önemli işaret taşlarından biri. Baldwin'in liderliği ve Melli'nin sağlamlığıyla Fenerbahçe, Final Four'da karşısına çıkacak Olympiakos'a daha ocakta bir not bıraktı.Dubai bir kez daha Fenerbahçe'nin canını yaktı. Şampiyon takım bile bazı eşleşmelerde kendi gölgesine takılır.Bu maç küçük farkla büyük moral getirdi. Nando De Colo 16 sayıyla eski bir ustanın hâlâ en kritik yerde kalem oynatabileceğini gösterdi.İtalya'da bir başka dar geçit. Horton-Tucker 28 sayıyla gecenin ana karakteriydi.Evde güçlü, net, kontrollü. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin artık sadece reaksiyon vermediğini, oyunu dayattığını gösterdi.Derbide savunma duvarı örüldü. Efes 62 sayıda kaldı; Fenerbahçe için bu, sezonun en temiz imzalarından biriydi.Palau'da kazanmak her zaman ayrı bir cümledir. Biberovic 19 sayıyla o cümlenin altını çizdi.Paris'te maç bıçak sırtında aktı. Fenerbahçe yine son bölümde soğukkanlı kaldı.Atina'da, OAKA'da, gürültünün içinde gelen bu galibiyet sezonun en kıymetli taşlarından biriydi. Biberovic 26 sayıyla sadece skor üretmedi; sahneye çıktı.Partizan maçları hep bir sınavdır. Horton-Tucker 29 sayıyla hücumun yükünü sırtladı.Bu artık bir mesajdı. Monaco gibi ağır bir rakibe karşı 18 fark, Fenerbahçe'nin şampiyon kaslarının yeniden belirginleştiğini gösterdi.Sonra ikinci büyük kırılma geldi. Sezonun en parlak tırmanışından sonra Fenerbahçe'nin ayakları birden taşlı zemine bastı.Belgrad'da kayıp. Hücum sertlik karşısında zaman zaman kilitlendi.Pire'de ağır bir gece. Horton-Tucker 30 sayı attı; ama Fournier'nin 36 sayısıyla Olympiakos, ilerideki Final Four eşleşmesinin psikolojik dosyasına kendi notunu düştü.Araya bir direnç galibiyeti girdi. THT 23 sayıyla takımın düşüşünü tamamen çöküşe çevirmedi.De Colo'nun 26 sayısı vardı; ama savunma gecenin sonunu tutamadı.Zalgiris, İstanbul'da 13/21 üçlükle Fenerbahçe'nin içinden geçti. Bu maç, play-off eşleşmesinin de habercisi gibi duracaktı.Almanya'da ritim yine kayboldu. Takımın bahar yorgunluğu artık gözle görülüyordu.Bir başka ağır deplasman. Fenerbahçe'nin ilk 4 yürüyüşü, mart sonu ve nisan başında dikenli bir yola döndü.Evde Real Madrid'e karşı 69 sayıda kalmak, sezonun son bölümündeki hücum sıkışıklığının en belirgin fotoğrafıydı.Normal sezonun son sözü Fransa'da geldi. Horton-Tucker'ın 21 sayısı ve Melli'nin 12 ribaundu, Fenerbahçe'ye 24-14'lük normal sezon finalini getirdi.Seri İstanbul'da açıldı. Biberovic 26 sayıyla sahne aldı; Fenerbahçe, normal sezonda kendisini yaralayan Zalgiris'e karşı bu kez daha tok durdu.İkinci maçta Melli'nin 17 sayısı, Birch'ün ribaund sertliği ve Baldwin'in yönlendirmesiyle seri 2-0'a geldi. Bu, Final Four kapısının aralandığı andı.Kaunas, kolay teslim olmadı. Fenerbahçe üç sayıyla kaybetti; seri bir anda yeniden sinir kazandı. Bazı mağlubiyetler sadece skor değildir, rakibin hâlâ yaşadığını hatırlatır.Normal süre 80-80 bitti; maç uzatmaya gitti. Khem Birch 21 sayı, 13 ribaund ve 31 verimlilikle sezonun en büyük sahnelerinden birini oynadı. Horton-Tucker ve Melli de yükü taşıdı. Fenerbahçe seriyi 3-1 yaptı ve üst üste üçüncü kez Final Four'a, toplamda sekizinci kez Avrupa'nın son dört takımının arasına yürüdü.Bu sezonun Fenerbahçe'si düz bir çizgi değildi. İlk bölümde 3-5'e düşen, Real Madrid deplasmanında 58 sayıda kalan, Dubai'den iki kez yara alan bir takım vardı. Sonra kasım ayından mart başına kadar Avrupa'yı adeta bir tren gibi geçen bir Fenerbahçe çıktı: Partizan, Monaco, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos, Efes… Her biri başka bir kapıydı ve Fenerbahçe çoğunu omzuyla açtı.Ama mart sonu ve nisan başında rüzgâr ters döndü. Belgrad, Pire, Tel Aviv, Münih, Hapoel ve Real Madrid maçları; takımın nefesinin kesildiği, hücumun daraldığı, savunmanın kimi geceler geç kaldığı bir döneme dönüştü. Tam bu noktada play-off geldi. Zalgiris serisi, Fenerbahçe'ye yeniden hatırlattı: şampiyonluk bazen güzel basketboldan değil, kötü günlerde bile ayakta kalabilmekten yapılır.sezonun yeni ve gür sesi oldu. Bazen fazla aceleci, bazen fazla bireysel göründü; ama büyük gecelerde Fenerbahçe'ye potaya giden bir kas, bir kırılma kuvveti verdi.oyunun nabzını tutan adamdı. Kimi geceler skorer, kimi geceler pasör; çoğu zaman takımın aklını elinde taşıyan isim oldu.sezon boyunca "tamamlayıcı oyuncu" kalıbından çıktı. Barcelona, Paris, Panathinaikos ve play-off ilk maçı gibi gecelerde hikâyenin kenarında değil, ortasında durdu.rakamların ötesinde bir denge taşıydı. Ribaund, savunma yerleşimi, doğru yerde doğru perde, doğru anda doğru pas… Onun oyunu bazen sessizdi ama Fenerbahçe'nin omurgasında sesi vardı.artık her gece manşetlerde değildi; fakat kritik yerlerde eski bir şair gibi tek cümleyle maçı değiştirebileceğini gösterdi.zellikle Zalgiris serisinin dördüncü maçında, sezonun en sert ve en değerli performanslarından birini vererek Final Four kapısını omzuyla açtı.Fenerbahçe Beko'nun 2025/26 EuroLeague sezonu buraya kadar bir savunma hikâyesi değil, bir yeniden doğuş hikâyesi oldu. Şampiyon olarak başladı; ama sezon içinde birkaç kez tacı başından düşürdü. Sonra eğildi, aldı, tozunu sildi ve yine başına koydu.Şimdi Atina'da karşısında Olympiakos var. Ocakta İstanbul'da yendiği, martta Pire'de ağır kaybettiği rakip. Yani sezonun iki yüzünü de bilen bir eşleşme. Fenerbahçe için Final Four artık sadece bir hedef değil; bu uzun, inişli çıkışlı romanın son bölümüne yazılacak cümle.Ve o cümle hâlâ boş: ya bir final biletiyle parlayacak ya da sezonun bütün emeğini hüzünlü ama gururlu bir noktaya bağlayacak.