Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene ameliyat oldu.
Sarı-lacivertli ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir.
Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir.
Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz."
23 yaşındaki Malili sağ kanat, bu sezon Fenerbahçe ile 39 maça çıkarken 11 gol ve 6 asist kaydetti.
