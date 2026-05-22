Hem durdurur hem vurur: Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, bu yüzyılda EuroLeague şampiyonluğunu üst üste kazanan dördüncü takım olma yolunda, bu yolculuğun en zorlu kısmını geride bırakmış durumda ve önünde sadece iki engel kaldı.
Koç Sarunas Jasikevicus ve oyuncuları, sezonun büyük bir bölümünü başarıyla geçirdiler. Sezon öncesi dönemde yaşanan birkaç önemli ayrılığın üstesinden ustaca gelen Fenerbahçe, normal sezonun uzun bir bölümünde sıralamanın zirvesinde yer aldı. Mart ve Nisan aylarında yaşanan bir düşüş, sıralamada hafif bir gerilemeye yol açsa da, playofflardaki güçlü performans, Fenerbahçe'nin Final Four'da en iyi formunda olacağına dair inancı yeniden tesis etti.
Tüm bunları geride bıraktığımızda, kimse Fenerbahçe'nin bir kez daha şampiyon olamayacağını söyleyemez.
Zaten Fenerbahçe, şampiyonluğu tekrarlamak için gerekli tüm unsurlara ve çok ihtiyaç duyulan bazı manevi değerlere sahipken, neden bu söylensin ki!
Peki ya tecrübe? Final Four'u kazanmak için ne gerektiğini, hiçbir takım Fenerbahçe kadar taze bir kas hafızasıyla hatırlamıyor. Fenerbahçe, geçen sezon Final Four'da kilit rol oynayan altı oyuncuyu kadrosunda tuttu ve sezon sırasında iki kez şampiyon olan Nando De Colo'yu takıma katarak liderlik ve deneyim kattı.
Şampiyonluklar savunmayla kazanılır, değil mi? Eğer buna inanıyorsanız, savunma alanında üç en önemli alanda zirvede yer alarak Yunanistan'ın başkentine gelen Fenerbahçe, şampiyonluk favorinizdir. Ligin en iyi savunmasına sahip olan takım, rakiplerini ligin en düşük ortalamaları olan 80,6 sayı, %52,0 iki sayılık ve %31,8 üç sayılık şut yüzdesiyle sınırlamıştır.
Omuzlarında bir yük mü var? Şampiyonun da bu yükü var. Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric ve geçen sezonun X faktörü Errick McCollum'u kaybettikten sonra Fenerbahçe'nin bu konumda olacağına pek kimse inanmamıştı ama işte buradalar. Ve bu yetmezmiş gibi, Fenerbahçe oyuncuları Nicolo Melli'nin EuroLeague En İyi Savunmacı ödülünden mahrum bırakıldığını, All-EuroLeague seçmelerinde yer alan Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker'ın ise "sadece" İkinci Takım ödülleriyle yetinmek zorunda kaldıklarını açıkça dile getirdiler. Tüm bunlar motivasyon kaynağı olarak işlev görebilir.
Kritik anlarda etkili olma faktörü? Final Four maçları genellikle son saniyeye kadar çekişmeli geçer ve Fenerbahçe, o an geldiğinde Atina'daki diğer takımlardan daha fazla seçeneğe sahip olabilir. Topu, bu sezon Atina'da son saniyede galibiyet basketi atan Baldwin'e verseniz de, Horton-Tucker, De Colo veya Tarik Biberovic'i tercih etseniz de, Fenerbahçe heyecan verici sonlar için fazlasıyla hazır.
Ve şunu da unutmayın: Baş antrenör olarak yedinci Final Four'una katılan Jasikevicius, hiçbir zaman pes etmeden mücadele etmiştir. Oyuncu olarak dört kez şampiyon olan ve geçen yıl koç olarak ilk şampiyonluğunu kazanan Saras, koleksiyonuna bir şampiyonluk daha eklemeyi hedefliyor.
Ve bu hafta onun şansı, diğerlerinden daha iyi olmasa da en az onlar kadar yüksek.
