Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı: Trabzonspor - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

calendar 22 Mayıs 2026 01:50 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 03:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı: Trabzonspor - Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu



Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka



Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.

Fatih Tekke ve İlhan Palut ilk peşinde

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.

Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler

Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Sezon Kazanan Teknik direktör Uyruk
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Galatasaray Coşkun Özarı Türkiye
1964-65 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1965-66 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1966-67 Altay Halil Bıçakçı Altay
1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar Macaristan
1968-69 Göztepe Adnan Süvarı Türkiye
1969-70 Göztepe Adnan Süvari Türkiye
1970-71 Eskişehirspor Abdullah Gegiç Yugoslavya
1971-72 Ankaragücü Ziya Taner Türkiye
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Didi Brezilya
1974-75 Beşiktaş Horst Buhtz Almanya
1975-76 Galatasaray Fethi Demircan Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1978-79 Fenerbahçe Necdet Niş Türkiye
1979-80 Altay Ayfer Elmastaşoğlu Türkiye
1980-81 Ankaragücü Yılmaz Gökdel Türkiye
1981-82 Galatasaray Özkan Sümer Türkiye
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1985-86 Bursaspor Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1986-87 Gençlerbirliği Metin Türel Türkiye
1987-88 Sakaryaspor Necdet Niş Türkiye
1988-89 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1991-92 Trabzonspor Urbain Braems Belçika
1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1994-95 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
1995-96 Galatasaray Graeme Souness İskoçya
1996-97 Kocaelispor Holder Osieck Almanya
1997-98 Beşiktaş John Benjamin Toshack Galler
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Gençlerbirliği Samet Aybaba Türkiye
2001-02 Kocaelispor Hikmet Karaman Türkiye
2002-03 Trabzonspor Samet Aybaba Türkiye
2003-04 Trabzonspor Ziya Doğan Türkiye
2004-05 Galatasaray Gheorghe Hagi Romanya
2005-06 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2006-07 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2007-08 Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
2010-11 Beşiktaş Tayfur Havutçu Türkiye
2011-12 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2012-13 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2013-14 Galatasaray Roberto Mancini İtalya
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Galatasaray Jan Olde Riekerink Hollanda
2016-17 Konyaspor Aykut Kocaman Türkiye
2017-18 Akhisarspor Okan Buruk Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 Trabzonspor Eddie Newton İngiltere
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye
2022-23 Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz
2023-24 Beşiktaş Serdar Topraktepe Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor 17 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Konyaspor bir kez final oynadı ve şampiyon oldu

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 63 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Antalyaspor (2 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa
Galatasaray 24 19
Beşiktaş 17 11
Trabzonspor 17 9
Fenerbahçe 18 7
Altay 7 2
MKE Ankaragücü 5 2
Gençlerbirliği 5 2
Göztepe 3 2
Kocaelispor 2 2
Bursaspor 6 1
Eskişehirspor 4 1
Akhisarspor 2 1
Kayserispor 2 1
Sakaryaspor 1 1
Konyaspor 1 1
Sivasspor 1 1
Medipol Başakşehir 3 -
Antalyaspor 2 -
Boluspor 1 -
Mersin İdmanyurdu 1 -
Samsunspor 1 -
Adana Demirspor 1 -
Kayseri Erciyesspor 1 -
Alanyaspor 1 -
 

- Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç  
1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1  
1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen
1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0  
1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0    
1966-67 Altay Göztepe 2 - 2   Kurayla
1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1  
1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1  
1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0  
1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0  
1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1  
1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0  
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0  
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0  
1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0  
1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0  
1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1  
1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0  
1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2  
1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0  
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0   Uzatmada
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0  
1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0    
1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2  
1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1  
1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1  
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0    
1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1   Uzatmada
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1  
1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2  
1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2  
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0  
1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0  
1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)
1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0  
1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3   Uzatmada
2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2   6-3 (Penaltılar)
2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0    
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1    
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0    
2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1    
2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2   Uzatmada
2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0   Uzatmada
2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0   11-10 (Penaltılar)
2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2    
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1    
2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2   4-3 (Penaltılar)
2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0    
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0    
2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0    
2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2    
2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0    
2016-17 Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0   4-1 (Penaltılar)
2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2    
2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1    
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2 - 0    
2020-21 Beşiktaş Antalyaspor 2 - 0    
2021-22 Sivasspor Kayserispor 3-2   Uzatmada
2022-23 Fenerbahçe RAMS Başakşehir 2-0    
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2    
2024-25 Galatasaray Trabzonspor 3-0    

Trabzonspor "10. kupanın" peşinde
 
Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 10. kez kupayı müzesine taşımayı hedefliyor.
Son 2 sezonda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 sezonluk hasret

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Fatih Tekke ile ikinci final

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda kupada ikinci kez finale yükseldi.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Doğan dönemindeki ilk kupa mücadelesi

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımının kupaya uzanması halinde 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

Konyaspor ile ilk final

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
