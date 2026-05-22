Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! Sürpriz Türk talibini de açıkladı

Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Joge Jesus'tan dikkat çeken bir karar geldi.
Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldukları Damac maçı sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Al Nassr'dan ayrıldığını dile getirdi.
Jesus açıklamasında, "Al Nassr'daki son maçımdı. Ayrılıyorum" sözlerini dile getirdi.
"BENFICA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"
Jesus, maç sonu yaptığı açıklamada Portekiz'e dönüş ihtimalini kesin olarak reddederken, Benfica'ya olası bir dönüş sorusuna ise "Bu söz konusu bile değil" yanıtını verdi.
"FENERBAHÇE İLE HENÜZ BİTMEMİŞ BİR HİKAYEM VAR!"
71 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Jesus açıklamasında, "Sadece Suudi Arabistan'da değil. Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım... Ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, Al Hilal'de... Şampiyon olamadığım ama kupayı kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var." ifadelerini kullandı.
"BU OLASILIKLARDAN BİRİ"
"Geleceğiniz bu mu olacak?" sorusuna yanıt veren Jesus, "Bu, sahip olduğum olasılıklardan biri. Bunu... bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip iki-üç gün tatil yapacağım, ardından birkaç günlüğüne arkadaşlarımı görmek için Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl ise nereye gideceğimi hep birlikte göreceğiz." dedi.
"FENERBAHÇE TARAFTARI HAYAL KURABİLİR"
Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi? sorusuna ise Jesus "Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var." cevabını verdi.
"FENERBAHÇE DIŞINDA BİR TÜRK KULÜBÜ DAHA İLGİLENDİ"
Fenerbahçe dışında bir Türk kulübünden daha teklif aldığını açıklayan Portekizli hoca, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE'DE ADIMI HAYKIRIYORLARDI!"
Benfica dönüşünün imkansz olduğunu tekrarlayan ️Jorge Jesus, "Şimdi diyelim ki Portekiz'e geri dönüyordum ki bu imkânsız. Böyle bir dönüş ancak sportif sebeplerden olurdu, çünkü maddi açıdan bunun hiçbir ihtimali yok. Portekiz'deki herhangi bir takımda bir yılda kazanacağımdan fazlasını burada bir ayda kazanıyorum ve ayrıca daha az stres yaşıyorum.
Türkiye'de stadyum her zaman benim adımı haykırıyordu, bugün burada da aynısını gördüler, Brezilya'da da aynı şey. Portekiz'de Benfica'da çok sayıda şampiyonluk kazandım , ama bu asla olmadı.
Benfica'ya dönüşüm söz konusu bile değil. Benfica harika bir kulüp, Benfica'yı çalıştırmış olmaktan çok gurur duyuyorum , kulüpte en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör benim, ama şu anda söz konusu bile değil." sözlerini sarf etti.
BİR ADIM GERİDEN/FENERBAHÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Öte yandan adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe ilişkin yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.
Deneyimli teknik adam, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Türkiye'de yarım kalan hedefe dikkat çekmişti.
Record'da dikkat çeken bir yazı kaleme alan Jesus, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı.
"Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Kupa'yı kazandırdım."
Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.
Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.
