Belçika'da şampiyon Club Brugge

Belçika Pro Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Club Brugge oldu.



Şampiyonluk turunun son karşılaşmasında Mechelen ile 2-2 berabere kalan mavi-siyahlılar, sezonun bitimine bir hafta kala kupayı garantiledi.



Ivan Leko'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Club Brugge, bu başarıyla kulüp tarihindeki 20. lig şampiyonluğunu kazandı.



Şampiyonluk etabına lider Union Saint-Gilloise'nın bir puan gerisinde giren Brugge temsilcisi, play-off sürecinde yalnızca bir yenilgi yaşayarak zirveye ulaştı.



Özellikle Union Saint-Gilloise karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakalayan Club Brugge, son 9 maçta 27 puanın 22'sini hanesine yazdırdı.



Şampiyon kadroda Christos Tzolis, sezon boyunca kaydettiği 16 gol ve yaptığı 22 asistle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.



Bu şampiyonluğun ardından Club Brugge, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılma hakkı da elde etti.



