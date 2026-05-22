21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Belçika'da şampiyon Club Brugge

Club Brugge, Belçika Pro Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-siyahlılar tarihindeki 20. lig kupasını kazandı.

calendar 22 Mayıs 2026 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 05:19
Belçika Pro Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Club Brugge oldu.

Şampiyonluk turunun son karşılaşmasında Mechelen ile 2-2 berabere kalan mavi-siyahlılar, sezonun bitimine bir hafta kala kupayı garantiledi.

Ivan Leko'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Club Brugge, bu başarıyla kulüp tarihindeki 20. lig şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonluk etabına lider Union Saint-Gilloise'nın bir puan gerisinde giren Brugge temsilcisi, play-off sürecinde yalnızca bir yenilgi yaşayarak zirveye ulaştı.

Özellikle Union Saint-Gilloise karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakalayan Club Brugge, son 9 maçta 27 puanın 22'sini hanesine yazdırdı.

Şampiyon kadroda Christos Tzolis, sezon boyunca kaydettiği 16 gol ve yaptığı 22 asistle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Bu şampiyonluğun ardından Club Brugge, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılma hakkı da elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
