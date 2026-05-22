21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Zeynep Sönmez'in Fransa Açık'taki rakibi belli oldu!

Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti

calendar 21 Mayıs 2026 23:02 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 04:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez'in Fransa Açık'taki rakibi belli oldu!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Daria Kasatkina oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile eşleşti.

Dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselen Zeynep, "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını almıştı.

Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
