 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Parmos Bordo, final serisinde avantajı kaptı!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 75-67 yendi.

calendar 21 Mayıs 2026 23:14 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 04:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Parmos Bordo, final serisinde avantajı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 75-67 mağlup etti.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 16-12 önde tamamlasa da devreye Gaziantep Basketbol 33-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 52-46 önde bitiren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-67 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Balıkesir ekibi, üç galibiyete ulaşması halinde gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.