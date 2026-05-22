22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de heyecan Kanada GP ile devam edecek.

calendar 22 Mayıs 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın sprint yarışının TSİ 19.00, sıralama turlarının TSİ 23.00'te başlayacağı yarışın startı 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te verilecek.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin, Japonya ve Miami'de podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 100

2. George Russell (Büyük Britanya): 80

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

Takımlar

1. Mercedes: 180

2. Ferrari: 110

3. McLaren: 94

4. Red Bull: 30

5. Alpine: 23

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
