Eyüpspor, son haftalarla ligde kaldı!

Eyüpspor, son haftalarda sergilediği performansla Süper Lig'de kalmayı başardı.

calendar 22 Mayıs 2026 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonunda son haftalardaki performansıyla kümede kaldı.

Eflatun-sarılı ekip, 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 33 puan toplayarak ligi 15. sırada tamamladı.

Ligde 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 11 puanı hanesine yazdırarak lige tutundu.

Rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 48 gole engel olamadı.

17 hafta küme düşme hattında kaldı

Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan ikas Eyüpspor, sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi.

Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi, 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı.

Atila Gerin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor, özellikle son haftalardaki çıkışıyla lige tutunmayı başardı.

En istikrarlısı Umut Bozok

İstanbul temsilcisinde bu sezon 40 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda eflatun-sarılı formayı 20 yerli ve 20 de yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 32 maçta 2 bin 101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok, takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 23 maçta 1828 dakika süre alan Umut Meraş, 1710 dakika görev yapan Marcos Felipe ve 1624 dakika sahada kalan Robin Yalçın izledi.

En skorer Metehan Altunbaş

Süper Lig'de bu sezon 33 kez rakip fileleri havalandıran Eyüpspor'da en skorer isim, Metehan Altunbaş oldu.

Metehan, forma giydiği 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Genç futbolcuyu 6 golle Umut Bozok ve 4 golle Emre Akbaba takip etti.

En "hırçın" Bedirhan Özyurt

Eyüpspor'da 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt, takımın en "hırçını" olarak dikkati çekti.

Ligde bu sezon eflatun-sarılı futbolculara toplamda 4 kırmızı ve 76 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 2 kırmızı kart gören Bedirhan'ı birer kırmızı kartla Denis Radu ve Anıl Yaşar takip etti.

En fazla sarı kart gören futbolcu ise Taşkın İlter (6) oldu.

Futbolcuların performansı

ikas Eyüpspor'da bu sezon forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre
Umut Bozok 29 Türkiye 32 6 4 - 2101
Umut Meraş 30 Türkiye 23 - 2 - 1828
Marcos Felipe 30 Brezilya 19 - - - 1710
Robin Yalçın 32 Türkiye 19 - - - 1624
Calegari 24 Brezilya 22 1 1 - 1620
Mateusz Legowski 23 Polonya 26 2 5 - 1565
Luccas Claro 34 Brezilya 17 1 3 - 1417
Kerem Demirbay 32 Türkiye 16 - 4 - 1416
Baran Gezek 20 Türkiye 17 - 1 - 1383
Nihad Mujakic 28 Bosna Hersek 16 - 4 - 1349
Serdar Gürler 34 Türkiye 17 - 2 - 1290
Jankat Yılmaz 21 Türkiye 14 - 3 - 1260
Mame Thiam 33 Senegal 14 2 4 - 1183
Talha Ülvan 25 Türkiye 20 2 3 - 1106
Taşkın İlter 31 Türkiye 22 - 6 - 1074
Metehan Altunbaş 23 Türkiye 18 7 5 - 1006
Emre Akbaba 33 Türkiye 23 4 3 - 986
Bedirhan Özyurt 23 Türkiye 12 - - 2 908
Yalçın Kayan 27 Türkiye 16 - 3 - 884
Denis Draguş 26 Romanya 12 - 3 - 878
Jerome Onguene 28 Kamerun 13 - 3 - 782
Lenny Pintor 25 Fransa 16 - 2 - 767
Emir Ortakaya 21 Türkiye 9 - 2 - 728
Denis Radu 23 Romanya 15 - - 1 658
Prince Ampem 28 Gana 20 2 3 - 631
Svit Seslar 24 Slovenya 10 1 1 - 554
Angel Torres 26 Kolombiya 11 - - - 546
Taras Stepanenko 36 Ukrayna 8 - 3 - 530
Halil Akbunar 32 Türkiye 12 2 1 - 507
Charles-Andre Raux-Yao 24 Fransa 15 2 3 - 498
Anıl Yaşar 23 Türkiye 5 - 1 1 358
Melih Kabasakal 30 Türkiye 3 - - - 103
Berke Özer 25 Türkiye 1 - - - 90
Arda Yavuz 20 Türkiye 2 - - - 68
Dorin Rotariu 30 Romanya 4 - - - 67
Ismaila Manga 19 Senegal 4 - 1 - 24
Abdou Khadre Sy 18 Senegal 3 - - - 19
Christ Sadia 19 Fildişi Sahili 3 - - - 12
Samu Saiz 35 İspanya 1 - - - 1
Mete Demir 28 Türkiye 1 - - -
 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
