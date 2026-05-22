 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, bugün (Cuma) basın toplantısı düzenleyecek ve yönetim kurulu tanıtacak.

calendar 22 Mayıs 2026 07:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım bugün (Cuma) 14.00'te basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulu üyelerini tanıtacak.

Yıldırım, Hakan Safi'den ayrılan Özgür Peker'i listesine aldı. Öte yandan TFF Milli Takımlar Resmi Sponsoru olan NATA Holding Başkan Vekili Yusuf Buğra Tanık da listeye girdi.

AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım seçim çalışmalarında 'huzur' vurgusu yaparken, teknik direktör konusunda tüm oklar Aykut Kocaman'ı gösteriyor.

61 yaşındaki hocanın yaklaşık 1.5 aydır kapsamlı bir kadro planlaması yaptığı bildirildi. Tecrübeli hocanın sisteminin merkezinde ise sezonu Süper Lig'de asist kralı olarak tamamlayan Asensio yer alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.