Beşiktaş'ta teknik direktör planı

Gelen üst üste kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yabancı teknik direktör arayışı hız kazandı.
YEMEKTE GÖRÜŞME
Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Futbol Direktörü Önder Özen'le yemekte bir araya geldi. Adalı ile Özen'in bu buluşmada yeni teknik direktör konusunda fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.
GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDILAR
Hem Başkan Adalı'nın hem de Önder Özen'in kariyerli ve tüm camiadan kabul görecek bir yabancı teknik direktörün göreve getirilmesi konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.
Bu kriterler doğrultusunda siyah-beyazlıların listesinde üç ismin öne çıktığı ifade edildi. Athletic Bilbao'dan ayrılan Ernesto Valverde, Lille ile sözleşmesi sona eren Bruno Genesio ve son olarak Nottingham Forest'te görev yapan Ange Postecoglou'nun Beşiktaş'ın hedefinde olduğu vurgulandı.
62 yaşındaki İspanyol teknik adam Ernesto Valverde, Bilbao'dan önce Barcelona, Villarreal, Valencia ve Olympiakos'ta çalışırken çok sayıda kupa kazandı. Bruno Genesio (59) Lille, Rennes ve Lyon'da kupa kazanamadı fakat oynattığı pozitif futbolla her zaman takdir topladı. Ange Postecoglou (60) Celtic, Tottenham ve Nottingham Forest'te çalışırken 6 kupa kaldırdı. Yunan teknik adam, Tottenham'ı geçen geçen UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
İLETİŞİME GEÇİLECEK
Futbol Direktörü Önder Özen'in kısa süre içinde Valverde, Genesio ve Postecoglou ile iletişime geçerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Başkan Adalı'nın onay vereceği ismin göreve getirileceği kaydedildi.
