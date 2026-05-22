21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Beşiktaş'ta teknik direktör planı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Futbol Direktörü Önder Özen, kariyerli ve tüm camiadan kabul görecek bir yabancı teknik adamın göreve getirilmesi için görüş birliğine vardı.

calendar 22 Mayıs 2026 08:28
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta teknik direktör planı
Gelen üst üste kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yabancı teknik direktör arayışı hız kazandı.

YEMEKTE GÖRÜŞME

Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Futbol Direktörü Önder Özen'le yemekte bir araya geldi. Adalı ile Özen'in bu buluşmada yeni teknik direktör konusunda fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDILAR

Hem Başkan Adalı'nın hem de Önder Özen'in kariyerli ve tüm camiadan kabul görecek bir yabancı teknik direktörün göreve getirilmesi konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

Bu kriterler doğrultusunda siyah-beyazlıların listesinde üç ismin öne çıktığı ifade edildi. Athletic Bilbao'dan ayrılan Ernesto Valverde, Lille ile sözleşmesi sona eren Bruno Genesio ve son olarak Nottingham Forest'te görev yapan Ange Postecoglou'nun Beşiktaş'ın hedefinde olduğu vurgulandı.

62 yaşındaki İspanyol teknik adam Ernesto Valverde, Bilbao'dan önce Barcelona, Villarreal, Valencia ve Olympiakos'ta çalışırken çok sayıda kupa kazandı. Bruno Genesio (59) Lille, Rennes ve Lyon'da kupa kazanamadı fakat oynattığı pozitif futbolla her zaman takdir topladı. Ange Postecoglou (60) Celtic, Tottenham ve Nottingham Forest'te çalışırken 6 kupa kaldırdı. Yunan teknik adam, Tottenham'ı geçen geçen UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

İLETİŞİME GEÇİLECEK

Futbol Direktörü Önder Özen'in kısa süre içinde Valverde, Genesio ve Postecoglou ile iletişime geçerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Başkan Adalı'nın onay vereceği ismin göreve getirileceği kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
