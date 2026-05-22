Rodrigo Becao'yu ülkesinden istiyorlar!

Fenerbahçe'nin devre arasında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao'ya ülkesinden talip çıktı.
Internacional'in yanı sıra Fluminense de tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertliler, Becao'yu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brezilyalı stoperin, geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
