İsmail Yüksek için karar yeni yönetimde

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, kulüpte yapılacak seçimi bekliyor. Milli futbolcunun geleceği, yeni yönetimle belli olacak.
5 büyük ligden ilgi gören İsmail Yüksek'le ilgili son kararı yeni yönetim ve takımın başına geçecek teknik direktör verecek.
Göreve gelecek yeni yönetim, milli futbolcunun kalıp kalmayacağı konusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
