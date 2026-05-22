Aziz Yıldırım'ın iki dev hedefi!

Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadı, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. Villa, rakibini 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibinin finalde görev yapan iki yıldızı, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Aziz Yıldırım, Aston Villa'nın dünyaca ünlü kalecisi Emiliano Martinez'in peşinde. Tangocu, Jan Oblak ile birlikte Yıldırım'ın bir numaralı tercihi konumunda yer alıyor.
33 yaşındaki file bekçisi, geçen yaz istediği bir teklif alamadığı için takımında kalmıştı. Martinez, iyi seçenek çıkması halinde bunu değerlendirmek istiyor.
İKİNCİ HEDEF JADON SANCHO
Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyme ihtimali olan bir diğer Aston Villa'lı ise Jadon Sancho. Başarılı hücum oyuncusu, kiralık olarak oynadığı Villa'dan Manchester United'a dönecek. Ancak buradaki sözleşmesi de biteceği için 1 Temmuz itibarıyla boşa çıkacak.
HAKAN SAFİ'NİN DE LİSTESİNDE
26 yaşındaki yıldızın hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından istendiği ve menajeriyle temasa geçildiği kaydedildi. Jadon Sancho'ya eski takımı Dortmund'un da ilgi gösterdiği, ancak bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
