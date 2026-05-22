 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Aziz Yıldırım'ın iki dev hedefi!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Aston Villa'dan Emiliano Martinez ve Jadon Sancho ile ilgileniyor. Sancho, diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de listesinde yer alıyor.

calendar 22 Mayıs 2026 10:03
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'ın iki dev hedefi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadı, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. Villa, rakibini 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibinin finalde görev yapan iki yıldızı, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Aziz Yıldırım, Aston Villa'nın dünyaca ünlü kalecisi Emiliano Martinez'in peşinde. Tangocu, Jan Oblak ile birlikte Yıldırım'ın bir numaralı tercihi konumunda yer alıyor.

33 yaşındaki file bekçisi, geçen yaz istediği bir teklif alamadığı için takımında kalmıştı. Martinez, iyi seçenek çıkması halinde bunu değerlendirmek istiyor.

İKİNCİ HEDEF JADON SANCHO

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyme ihtimali olan bir diğer Aston Villa'lı ise Jadon Sancho. Başarılı hücum oyuncusu, kiralık olarak oynadığı Villa'dan Manchester United'a dönecek. Ancak buradaki sözleşmesi de biteceği için 1 Temmuz itibarıyla boşa çıkacak.

HAKAN SAFİ'NİN DE LİSTESİNDE

26 yaşındaki yıldızın hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından istendiği ve menajeriyle temasa geçildiği kaydedildi. Jadon Sancho'ya eski takımı Dortmund'un da ilgi gösterdiği, ancak bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.