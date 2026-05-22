 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Fenerbahçe'ye Fenerium'dan dev gelir!

Fenerbahçe, Fenerium'dan önemli bir gelir sağladı. İşte yapılan açıklama...

calendar 22 Mayıs 2026 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Fenerium'dan dev gelir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Fenerium'un 2025-26 sezonunun haziran-şubat döneminde tarihin en yüksek cirosuna ulaştığını söyledi.

Öncel, cnbc-e'de yaptığı açıklamada, 2025- 26 sezonunun haziran-şubat döneminde önceki sezona göre Fenerium'un adet satışlarında 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık artış sağladıklarını bildirdi.

"Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi" diyen Öncel'in, , 2025- 2026 sezonunun haziran-şubat döneminde 413 bin 419 adet forma sattıklarını açıkladı.

Bu dönemde en fazla ürün satışı yapılan oyuncular Marco Asensio ve N'Golo Kante oldu. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 405 bin 224, 2024-25'te ise 272 bin 834 forma satmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.