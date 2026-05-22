İşte Süper Lig'de sezonun penaltı raporu

Süper Lig'de sezon boyunca en fazla penaltıyı 9'ar kezle Fenerbahçe ve Trabzonspor kullandı. Bu sezon penaltı kazanamayan tek takım Antalyaspor oldu.

22 Mayıs 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda hakemler, 90 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı.

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım ise Antalyaspor oldu.

En fazla penaltıyı Fenerbahçe ve Trabzonspor kullandı

Süper Lig'de sezon boyunca en fazla penaltıyı Fenerbahçe ve Trabzonspor kullandı.

İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo-mavililer bu penaltıların 8'ini gole çevirirken sarı-lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Siyah-beyazlılar, 6 kez topu ağlarla buluşturdu.

Antalyaspor penaltı kullanmadı

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu.

Lige veda eden Akdeniz ekibi, 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken, 7 kez aleyhinde penaltı verildi.

Bu sezon lige veda eden bir başka ekip Zecorner Kayserispor ise 1 kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu penaltıdan yararlanamadı.

Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri ise 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti.

Penaltı golcüsü Paul Onuachu

Süper Lig'de Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu.

Nijeryalı futbolcu, beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı.

Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ve RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov ise penaltı atışlarından 4'er kez ağları havalandırdı.

Talisca, 3 penaltı atışından da yararlanamadı.

Penaltı istatistikleri

Ligde bu sezon penaltı istatistikleri şöyle:


  Lehine Aleyhine
Takımlar Gol Kaçan Gol Kaçan
Trabzonspor 8 1 3 -
Fenerbahçe 6 3 2 -
Beşiktaş 6 2 4 -
Gaziantep FK 5 2 6 1
Göztepe 3 3 2 2
Natura Dünyası Gençlerbirliği 4 2 7 -
Galatasaray 6 - - 1
RAMS Başakşehir 6 - 2 1
Kasımpaşa 4 1 2 1
TÜMOSAN Konyaspor 5 - 4 2
Corendon Alanyaspor 5 - 4 2
Kocaelispor 4 - 4 -
ikas Eyüpspor 4 - 6 1
Samsunspor 2 1 6 -
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2 1 3 2
Çaykur Rizespor 3 - 4 2
Zecorner Kayserispor - 1 9 -
Hesap.com Antalyaspor - - 5 2
Toplam 73 17 73 17
 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
