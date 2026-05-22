Haber Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:51 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:51

Sultanbeyli metrosu açıldı mı? İşte 22 Mayıs 2026 Sultanbeyli metro durakları ve saatleri!

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan ve yıllardır E-80 (TEM) trafiğinde ömür tüketen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı nihayet o devasa müjdeye kilitlendi! Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımları adeta bir çileye dönüşen Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli sakinleri, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Sultanbeyli metrosu açıldı mı? 22 Mayıs Sultanbeyli metrosu saat kaçta açılıyor, durakları neler?" sorguları gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Üsküdar ile Sultanbeyli arasını birbirine bağlayacak olan o sarsıcı ulaşım devriminin tüm detayları!

Trafiği atlatıp işine ve okuluna en hızlı şekilde gitmek isteyen İstanbullular araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şerit bugün kesilecek mi?
SULTANBEYLİ METROSU AÇILDI MI? (22 MAYIS 2026 BÜYÜK GÜN!)
Kısa, net ve bugün İstanbulkartlarınızı hazırlamanızı sağlayacak o sarsıcı müjde: Evet, aylardır büyük bir heyecanla beklenen M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının son etabı BUGÜN (22 Mayıs 2026 Cuma) saat 11.00'de düzenlenecek resmi törenle vatandaşların hizmetine açılıyor!

M5 Üsküdar-Samandıra hattının devamı niteliğinde olan ve 4,40 kilometrelik uzunluğa sahip bu devasa 2. etap, entegrasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından nihayet bugün yolcu taşımaya başlıyor. Saat 11.00'deki törenin ardından bölge halkı yepyeni ve konforlu vagonlarda yerini alabilecek.

HANGİ YENİ DURAKLAR HİZMETE GİRİYOR?
Samandıra Merkez istasyonundan sonrasını kapsayan bu yeni uzatma etabıyla birlikte, güzergaha 4 yeni ve kritik istasyon daha eklenmiş oluyor. İşte o devasa duraklar:

Sancaktepe Şehir Hastanesi

Veysel Karani

Hasanpaşa

Sultanbeyli


ÜSKÜDAR - SULTANBEYLİ ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?
İşin asıl fırtına koparan ve bölge halkını sevince boğan kısmı ise ulaşım sürelerindeki o sarsıcı düşüş! Daha önceleri otobüs ve aktarmalarla 150 dakikaya kadar çıkan Üsküdar-Sultanbeyli yolculuğu, bugünkü açılışla birlikte tam 50 dakikaya düşüyor! * Devasa Kapasite: 140 metrelik 6'lı tren dizileri ve 90 saniyede bir araç sıklığıyla çalışacak olan bu modern hat, tam kapasite işletme halinde saatte 64.800 yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak Anadolu Yakası'nın yükünü inanılmaz bir ölçüde hafifletecek.

Kesintisiz Entegrasyon: Hattı kullanan yolcular; Marmaray'a, Metrobüs'e, Dudullu-Bostancı metrosuna ve ilerleyen dönemlerde Göztepe-Ümraniye hattına kesintisiz olarak geçiş yapabilecekler.

Şimdi tüm Anadolu Yakası, bugün saat 11.00'de çalacak o metro kornasına ve turnikelerden geçecek ilk yolcuların heyecanına kilitlenmiş durumda!

