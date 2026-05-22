22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Rafael Leao'dan sürpriz takip; Renato Nhaga

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Rafael Leao'dan sürpriz bir hareket geldi.

calendar 22 Mayıs 2026 09:50
Rafael Leao'dan sürpriz takip; Renato Nhaga
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AC Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun, Instagram'da Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga'yı takibe alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Transfer iddialarının gündemde olduğu dönemde gelen bu hamle, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Transfer için henüz resmi bir gelişme bulunmazken, sosyal medyada Leao'nun bu hareketi "transfer sinyali" olarak yorumlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
