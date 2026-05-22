Rafael Leao'dan sürpriz takip; Renato Nhaga

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AC Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun, Instagram'da Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga'yı takibe alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Transfer iddialarının gündemde olduğu dönemde gelen bu hamle, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Transfer için henüz resmi bir gelişme bulunmazken, sosyal medyada Leao'nun bu hareketi "transfer sinyali" olarak yorumlandı.
