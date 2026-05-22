21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten kaleci Ersin Destanoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

calendar 22 Mayıs 2026 08:10
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen ve 8 yıldır A takım kadrosunda yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek.

SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR

Ersin, siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon için yabancı kaleci transferi yapmayı planlaması yüzünden bu aşamada sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.

ROTA AVRUPA

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2026 Dünya Kupası için hafta başında açıkladığı 35 kişilik geniş kadroda yer alan deneyimli file bekçisi kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılmayı düşünüyor.

Ersin bir sürpriz olmazsa büyük ihtimalle Beşiktaş'la bağlarını kopararak rotasını Avrupa'ya çevirecek.

Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye alan 25 yaşındaki file bekçisinin önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
