Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen ve 8 yıldır A takım kadrosunda yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek.
SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Ersin, siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon için yabancı kaleci transferi yapmayı planlaması yüzünden bu aşamada sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.
ROTA AVRUPA
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2026 Dünya Kupası için hafta başında açıkladığı 35 kişilik geniş kadroda yer alan deneyimli file bekçisi kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılmayı düşünüyor.
Ersin bir sürpriz olmazsa büyük ihtimalle Beşiktaş'la bağlarını kopararak rotasını Avrupa'ya çevirecek.
Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye alan 25 yaşındaki file bekçisinin önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.
