Fenerbahçe'de Nene için karar yeni yönetimde

Fenerbahçe, Dorgeles Nene için Almanya'dan önemli bir teklif aldı.
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Nene için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Alman ekibi, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro'luk teklifte bulundu.
22 MİLYON EURO
Stuttgart, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon euroluk teklif sundu. Ertan Torunoğulları konuyla ilgili Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi bilgilendirdi.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcunun geleceği, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimin ardından belli olacak.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
