22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Fenerbahçe'de Nene için karar yeni yönetimde

Stuttgart, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro teklif etti. Malili futbolcunun geleceği, yeni yönetimle belli olacak.

calendar 22 Mayıs 2026 08:40
Haber: Fanatik
Fenerbahçe, Dorgeles Nene için Almanya'dan önemli bir teklif aldı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Nene için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Alman ekibi, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro'luk teklifte bulundu.

22 MİLYON EURO

Stuttgart, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon euroluk teklif sundu. Ertan Torunoğulları konuyla ilgili Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi bilgilendirdi.

SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcunun geleceği, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
